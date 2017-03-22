Из-за аншлага «Тайну Келлс» по-белорусски покажут в Минске еще раз 22.03.2017, 8:25

В прошлые выходные мультфильм посмотрели более 2-х тысяч минчан.

В прошлые выходные в кинотеатре «Москва» состоялась премьера мультфильма «Тайна Келлс», озвученного на белорусский язык.

Мультфильм трижды собрал аншлаг — в общей сложности его посмотрели больше 2 тысяч минчан. Партнеры проекта решили еще раз показать мультфильм на большом экране 26 марта в кинотеатре «Москва», сообщает tut.by.

Показы мирового кино на белорусском языке проходят в рамках проекта «Белорусские уикенды». Фильмы озвучиваются на белорусский язык с участием известных белорусских актеров: Павла Харланчука, Анны Хитрик, Светланы Тимохиной, Алеся Молчанова и других.

«Идею переводить фильмы на родной язык и профессионально озвучивать их в студии поддержал мой друг, актер и режиссер Павел Харланчук. Именно с этого и начались «Белорусские уикенды». Теперь, когда у нашей инициативы появились официальные партнеры в лице «Атлант Телеком» и velcom, мы сможем показывать еще больше хороших фильмов на белорусском языке», — рассказывает руководитель проекта Андрей Ким.

Во всем мире «Тайну Келлс» посмотрели миллионы зрителей, критики отметили его целым арсеналом почетных наград, в том числе в номинации «Лучший анимационный фильм». В белорусской озвучке этот мультфильм победил еще в одной, специальной номинации от зрителей — «За талантливый вклад в продвижение родного языка». Именно так они и писали в своих комментариях на форумах после показа с просьбами повторить мультфильм.

— Такие отзывы для нас особенно ценны. И их действительно было очень много, — делится своими впечатлениями начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Вячеслав Смирнов. — Мы рады, что мультфильм прошел с таким успехом, и, конечно, не можем отказать зрителям в просьбе устроить дополнительный показ. Мы однозначно будем и дальше развивать проект «Белорусские уикенды», чтобы о нем узнало еще больше белорусов.