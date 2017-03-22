Мелитина Станюта: Я смеялась вслух, потому что вспоминала свое детство у бабушки 22.03.2017, 8:47

Мелитина Станюта

Знаменитая гимнастка рассказала, почему книга Андрея Горвата очень близка белорусам.

Всемирно известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта поделилась фотографией в своем Инстаграме с книгой Андрея Горвата «Радзіва «Прудок»:

Фото за день набрало 2,7 тысячи лайков. В комментарии nn.by Мелитина Станюта поделилась впечатлениями от книги:

«Я смеялась вслух, потому что вспоминала свое детство у бабушки. Эта книга, мне кажется, очень близка белорусам, читать ее можно с любого конца — и даже перечитывать».