Мэттис поблагодарил Финляндию за вклад в оборону НАТО 22.03.2017, 8:53

Джеймс Мэттис

Финляндия стала надежным «поставщиком безопасности» в своем регионе.

В ходе встречи в Пентагоне министра обороны США Джеймса Мэттиса с его финским коллегой Юсси Нийнистё, главы военных ведомств обсудили «ряд вопросов безопасности, в том числе российскую агрессию», говорится в опубликованном на сайте американского Минобороны заявлении представителя Пентагона Джеффа Дэвиса после встречи министров, передает РБК.

На переговорах, как отмечается в сообщении, также обсуждались «НАТО и двустороннее сотрудничество стран в области безопасности».

Мэттис, по информации Джеффа Дэвиса, поблагодарил Нийнистё за военный вклад его страны в миссию Североатлантического альянса, куда Финляндия, по мнению главы американского министерства, вносит намного больше, чем просто военную мощь, а также за роль, которую Финляндия играет в борьбе против «Исламского государства».

«Финляндия очень серьезно относится к своей защите, и мы видим себя в качестве поставщиков безопасности, а не потребителей», — сказал, в свою очередь, глава военного ведомства Финляндии.

Ранее, 10 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала своих западных коллег активнее противостоять «российской дезинформационной кампании, которая дестабилизирует ситуацию на Западных Балканах». А спустя восемь дней глава разведки Германии Бруно Каль заявил, что Россия усилила присутствие своего военного контингента у западных границ. Это, как тогда отмечал Каль, представляет большую потенциальную угрозу.

Несколько комплексов «Искандер-М» на военные базы в Калининградскую область Минобороны России направило в октябре прошлого года.