10 секретов, которыми отели не спешат делиться с гостями 22.03.2017, 9:14

Чтобы отдых запомнился с хорошей стороны, не помешает знать несколько хитрых приемов.

AdMe.ru делится маленькими тайнами отелей, которые помогут сэкономить деньги и защитить себя от непредвиденных ситуаций.

Такой же номер, как у вас, может достаться кому-то вдвое дешевле

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Последние незанятые номера отели готовы продавать дешевле. Выгоднее сдать номер хоть за какую-то сумму, чем не сдать вообще. Но отели не хотят показывать такие цены публично, ведь всегда есть шанс, что кто-то в последний момент забронирует номер по полной стоимости.

Поэтому номера выставляются на сайтах бронирования вслепую: цены там низкие, а название отеля показывается только после оплаты. Вы видите лишь количество звезд, тип номера и список услуг. Вы можете выбрать только район, где хотите жить, а бронь отменить нельзя.

Бронируйте номер после 18:00, это дешевле, чем утром.

При заказе номера можно торговаться

Отели платят системам бронирования до 30 % комиссионных, так что если позвонить в отель напрямую, можно договориться о значительной скидке, особенно если это не сетевой, а небольшой независимый отель.

В отеле есть бесплатные услуги

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При заезде поинтересуйтесь бесплатными услугами, которые вы можете получить. Часто отели безвозмездно предоставляют воду в бутылках, утюжки и плойки для укладки волос, зарядные устройства для телефонов, настольные игры. Также вам бесплатно могут вызвать такси, заказать билеты на концерт и столик в ресторане, разбудить в нужное время или вызвать врача. Или даже принести вам горячий завтрак прямо в номер.

Вас могут отправить в другой отель без вашего согласия

Отели часто практикуют овербукинг — позволяют бронировать больше номеров, чем есть в наличии. Это гарантия того, что все номера будут заняты, даже если кто-то отменит бронь. Не исключено, что без номера можете остаться именно вы. Если вас просят переехать в другой отель, вы вправе требовать повышения класса номера или дополнительных услуг, например бесплатную экскурсию.

В номере не всегда идеально чисто

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Наверняка вы не первый постоялец номера, поэтому внимательно отнеситесь к вещам, которыми пользовались до вас. Сверните и уберите покрывало, протрите дезинфицирующей салфеткой пульт от телевизора. Пользуйтесь одноразовыми стаканчиками или держите в номере бутылку с водой: часто посуду при уборке просто споласкивают в раковине.

Не все номера одинаковы

Часто когда вы хотите выбрать номер, портье за стойкой говорит дежурную фразу: «Все номера в отеле одинаковые».

Джейкоб Томски, который много лет проработал в отельном бизнесе и написал целую книгу о секретах отелей, говорит: «Комнаты разные: красивее вид, больше ванная или лучше телевизор, а угловой номер просторнее. Не сомневайтесь, давая портье $ 20, — вы получите лучший номер и кучу разных бонусов: поздний выезд, бесплатные фильмы или бесплатный мини-бар».

Портье советует вам заведения, которые ему платят

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Не просите администратора за стойкой порекомендовать вам, где лучше позавтракать. Он укажет вам место, которое платит ему за рекомендацию, даже если там дорого и невкусно. Лучше спросите кого-то еще или заранее почитайте отзывы в интернете.

Жаловаться выгодно

Если есть повод, жалуйтесь. Шумные соседи или недостатки обслуживания могут быть вам выгодны. Отели не хотят снижать свой рейтинг из-за негативных отзывов, поэтому могут предложить дополнительные услуги или скидки. Разговаривайте вежливо, поинтересуйтесь, кто именно будет решать проблему и называйте администратора за стойкой по имени.

Из мини-сейфов тоже воруют

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Мини-сейф в номере не застрахован от воровства. Поэтому если у вас есть особо ценные вещи, попросите портье положить их в сейф отеля и выдать вам квитанцию. Этот сейф, как правило, застрахован и доступен гораздо меньшему числу сотрудников, чем ваш номер.