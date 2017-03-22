«Тунеядцы – это те, кто сидят в правительстве!» 1 22.03.2017, 9:17

Фото: tut.by

Жители Гомельщины готовы присоединиться к протестам.

Во многих городах Беларуси прошли акции протеста против декрета №3. Жители Октябрьского района Гомельской области также возмущены и готовы выйти на протест.

Об этом они заявили журналистам «Рудобельской показухи».

«Если бы была работа – не было бы «тунеядства»

«Налог платить не буду, всю страну не пересажают»

«Все равно никто им (властям – ред.) эти налоги не заплатит»

«Убрать декрет немедленно! Тунеядцы – это те, кто сидят в правительстве!»

«Даже, чтоб в лес ходить, в ягоды, говорят, надо будет покупать билет. Что это такое?! Кто по их мнению насеял эти ягоды? Это Бог насеял! Скоро за то, что иду по своей земле, заставят платить»

«Правильно, что люди протестуют! И мы будем протестовать!»

«Я хоть и пенсионерка, но если у нас будет митинг – обязательно выйду!»

Напомним, лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на марш в центр столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.