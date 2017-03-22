Ольга Никитина: На гражданство РФ не соглашусь. Я только за Беларусь, это же родина моя 22.03.2017, 9:36

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Голкипер женской сборной Беларуси по гандболу рассказала о ближайших планах.

Голкипер женской сборной Беларуси и БНТУ-БелАЗа Ольга Никитина в интервью pressball.by отметила, что не приняла бы российское гражданство.

- Следует полагать, вам дали лучшего игрока в матче с Португалией.

- Нет, с Францией и Испанией. Но мы им все равно проиграли и заняли 13 место. Меня после Испании в Волгоград звали играть, перед чемпионатом спарринг играли с россиянками, заметили, наверное. Но не отпустили.

- И правильно сделали. Предложили бы российское гражданство и — ага.

- Так я не согласилась бы. Я только за Беларусь, это ж родина моя, как ее поменять можно? А вот поиграть в российском чемпионате было бы интересно, не скрою. Там хороший уровень конкуренции. Все время в тонусе себя держишь, а когда другие команды значительно слабее, то на пользу это точно не идет.

- 20 лет — хороший возраст для того, чтобы закрепиться в национальной сборной.

- Чатер вызвал в нее еще на первом курсе. Юля Шут получила тогда травму, порвала кресты. Алеся в сборной, и вышло так, что Константин Григорьевич Шароваров меня не отпустил, чтобы клуб вообще без вратаря не остался. Тогда еще удивилась, ведь и Лена Абрамович была, и Валя Кумпель, и не сказать, что я какими-то особенными антропометрическими данными обладаю, средний рост и молодая совсем.