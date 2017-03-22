Страна феодального неравенства 1 Алексей Мельников

22.03.2017, 9:40

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АЛЕКСЕЙ МЕЛЬНИКОВ

О-ля-ля, полковник! Слишком крутой поворот. Можно не вписаться.

Замечательный пример для понимания нашего общественного устройства дает история с тайным и спешным принятием нелегитимной Госдумой закона о налоговых льготах для отдельных лиц из зарубежных санкционных списков.

Журналисты «Профиля», проведя расследование, считают, что «реальными бенефициарами станет узкий круг приближенных к президенту России бизнесменов. Помимо льгот на будущее, они получат компенсацию из бюджета за налоги, уплаченные за предыдущие три года».

Это — чистой воды феодализм.

Государство, основанное на праве привилегии – на том, что сюзерен дарует привилегии отдельным вассалам «за службу молодецкую». А неугодных или ненужных сегодня вассалов (трех губернаторов, одного министра, бывшего молодежного лидера «единоросса») сажает в тюрьму. Хочу – дарю, хочу – отправляю в опалу.

А что же «крепостное» российское население?

Как им живется?

Слушайте, друзья.

Последняя новость – в феврале реальные доходы взятого в суверенную крепость населения упали на 4.1%.

А вот еще одна замечательная новость для «крепостного» населения – российские эксперты из лояльных российскому начальству организаций оценили потери людей в России от «антисанкций», введенных В.В. Путиным: «Были рассчитаны денежные потери потребителей в годовом выражении: при неизменной структуре спроса внутри санкционного и несанкционного набора товаров дополнительные расходы на душу населения в России за исследуемый период (2014 — 2016 годы) составили в среднем 4380 рублей в год».

Это в дополнение к фактическому «налогу на содержание Крыма» в 2100 рублей в год, который платит каждый россиянин, включая младенцев – последствие феодальной войны против Украины.

Значит, «крепостные» пусть платят, а любезных сердцу и карману феодалов тимченок и ротенбергов нужно не только от налогов освободить, но и дать им из казны увесисто, грубо, зримо — то, что платят сегодня «крепостные».

Т.е. теперь у нас в стране люди разбиты на два сословия – податное и неподатное. К первому принадлежат близкие друзья В.В. Путина. Ко второму – все остальное население. Новая тенденция возрожденного российского феодализма.

О-ля-ля, полковник! Слишком крутой поворот. Можно не вписаться. И колеса уже разболтаны. Могут отвалиться. Да и кони слишком круто взнузданы.

Алексей Мельников