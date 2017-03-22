Жители городов Беларуси готовы протестовать 26 марта 5 22.03.2017, 9:46

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На следующий день после Марша рассерженных белорусов в Минске акции пройдут по всей стране.

Белорусский Национальный Конгресс предложил жителям всех городов 26 марта выходить на центральные площади, чтобы поддержать протесты в столице. Активисты и обычные люди откликнулись на этот призыв. Во многих городах распространяются листовки с указанием даты и места проведения акций 26 марта. Также призыв выходить на улицы в этот день распространяют в соцсетях.

На сайте БНК bnknews.org можно скачать макеты листовок для 20 городов к акциям, которые запланированы на 26 марта.