Многодетная минчанка: Представление цирка отменили в феврале, но деньги до сих пор не вернули 4 22.03.2017, 9:51

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Организаторы выступления цирка Никулина продолжают кормить «завтраками».

Минчанка Инна хотела порадовать своих троих детей и сходить с ними в цирк. Женщина купила билеты на представление цирка Юрия Никулина 26 февраля. Но его отменили. Деньги обещали вернуть с 10 до 25 марта, но, по словам минчанки, не отдали до сих пор.

— Мы многодетная семья, я сейчас в декретном, особо денег нет, — рассказала оnliner.by Инна. — Купила четыре билета по 7 рублей каждый. Потратила вместе со сборами чуть больше 30 рублей. Билеты были на 26 февраля. Такой вот подарок мы себе сделали на День святого Валентина.

О том, что 26 февраля представления не будет, Инна узнала за день до него. Подруга, купившая билеты на 25 февраля, увидела объявление. Мол, завтра представления во Дворце спорта не будет.

— Хорошо, что она нам сказала, а то представляю, что было бы, если бы мы все туда вчетвером пришли и узнали, — рассказывает Инна. — Я подумала, ну что ж, хоть заберу деньги, и мы с ними еще куда-нибудь сходим. В объявлении на сайте Ticketpro было сказано, что деньги можно будет вернуть с 10 по 25 марта.

Инна говорит, что звонила организаторам 13 марта по двум указанным номерам. Утверждает, что организаторы подняли трубку только к семи вечера.

— Девушка подняла трубку и веселым голосом ответила, мол, извините, пока деньги еще не перечислили, но сегодня перечислят и завтра будут выдавать, — говорит Инна. — Наступило завтра, и теперь два номера телефона стали недоступны. Только после обеда пришло SMS, что их «велкомовский» номер в зоне доступа. Я звоню — трубку не берут. Раз пять до вечера набирала. Вечером приходит сообщение: «Я в роддоме звоните на лайф». Набираю. Ответил мужчина, очень извинялся и сказал, что обязательно деньги вернет, но только в четверг вечером. Обещал, что даже сам привезет их мне. В четверг вечером набрала на life:) — недоступен. Потом в пятницу приходит SMS, что номер опять в зоне доступа. Звоню — недоступен. В обед — снова SMS. Я перезваниваю, и тут мужчина, как с автомата, быстро говорит, что у них украли деньги, их обманули и он сам будет вызывать милицию для разбирательства (даже жаль его стало сначала). С его слов я поняла, что он деньги людям должен не только за цирк Юрия Никулина, но и за еще какое-то представление. Рассказывал мне про Москву, что на выходных поедет и возьмет там деньги и сам лично вернет с доставкой.

Инна говорит, что позвонила в общество защиты прав потребителей. Там посоветовали написать заявление на имя организатора на возврат денег. Инна отправила заказное письмо в пятницу. Правда, слабо верит в возврат.

— В обществе мне сказали, что если в течение 15 дней мне деньги не вернут и я получу письменный ответ, то уже после этого за дело возьмутся они, — объясняет женщина. — В понедельник буду звонить в Комитет государственного контроля. Так просто это я не оставлю.

Организаторы: «Мы дико извиняемся, деньги обязательно всем вернем»

— Выступление цирка пришлось отменить, так как на последнее из пяти представлений не продавались билеты. Да, стыдно об этом говорить, но это правда. Почему-то цирк Юрия Никулина не показал той шоу-программы, на которую все рассчитывали, — объясняет организатор выступления. — Мы приняли решение возвращать деньги с 10 по 25 марта. Но тут я попала в роддом раньше запланированного срока. И понятно, что не могла брать трубку физически. Деньги просила возвращать родственников. Около 3000 рублей они уже вернули. Осталось максимум 30 человек. Мы со всеми в контакте. И гарантируем, что с 29 марта по 10 апреля всем вернем деньги. А в качестве компенсации за ожидание предложим бесплатные билеты на наши другие мероприятия.