Боец ММА Джефф Монсон получил диплом почетного доктора наук «ЛНР» 6 22.03.2017, 9:57

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Звание спортсмену было присвоено за «поляризацию духовных ценностей».

Террористы так называемой «ЛНР» присвоили бойцу смешанного стиля Джеффри Монсону звание почетного доктора наук самопровозглашенной «республики».

По информации ТАСС, церемония вручения состоялась в Луганском национальном аграрном университете имени Тараса Шевченко.

Отмечается, что звание спортсмену было присвоено с формулировками «поляризует духовные ценности» и «сделал весомый вклад в развитие международного сотрудничества».

Монсон провел в MMA 87 поединков, одержал 60 побед, потерпел 26 поражений и один поединок свел вничью. В ноябре 2015 года он получил гражданство России, а в сентябре 2016 — паспорт «ЛНР».