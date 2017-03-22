В Кличеве на полгода ввели обязательный двухдневный «субботник» 7 22.03.2017, 10:09

7,333

Подготовка к местным «Дажынкам» будет проходить по пятницам и субботам.

С 10 марта по 31 августа 2017 года в городе Кличеве будет проводится уборка территории по благоустройству, санитарной очистке и озеленению. Уборка территории будет проходить каждую пятницу и субботу, сообщает группа «В Контакте» районной газеты «Сцяг Саветаў».

В сообщении, в частности, говорится:

«Пришла весна, а с нею и необходимость начинать на территории города генеральную уборку. Проведение массовых мероприятий по санитарной очистке и благоустройству стало доброй традицией в нашем городе.

С 10 марта по 31августа 2017 года в городе Кличеве проводится уборка территории по благоустройству, санитарной очистке и озеленению. В ходе уборки предстоит очистить от образовавшегося за зиму мусора улицы города, территории предприятий, скверы и парки, внутриквартальные и придомовые площадки, дворы жилых домов, привести в порядок газоны, очистив их от опавшей листвы.

Уборка территорий будет проходить каждую пятницу и субботу.

Коммунальное предприятие «Жилкомхоз» согласно разработанным графикам уже приступило к активной уборке городских газонов, тротуаров, дорог от мусора, листьев и смета на прибордюрной полосе. На предприятиях, обслуживающих жилой фонд, также начата интенсивная уборка придомовых территорий.

Обращаемся к коллективам предприятий и организаций, к частным предпринимателям, учащимся с призывом включиться в работу по уборке городских территорий и принять активное участие в общереспубликанских субботниках.

Приглашаем к сотрудничеству по очистке города всех неравнодушных жителей, ведь все, что будет сделано нами, послужит чистоте и порядку на наших улицах».