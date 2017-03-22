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Водитель автобуса «Жодино-Минск» отвлекся от управления и врезался в грузовик

  • 22.03.2017, 10:40
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ДТП произошло на 28-м километре трассы Слобода — Новосады.

Во вторник около 18:00 на 28-м километре трассы Слобода — Новосады в черте города Жодино столкнулись маршрутный автобус и фура.

В салоне автобуса были пассажиры — всего два человека — и водитель.

Как сообщили оnliner.by в ГАИ Минской области, пострадал водитель автобуса — 27-летний парень. С травмами он госпитализирован. Пассажиры автобуса и водитель фуры не пострадали.

— По предварительной информации, молодой человек проявил невнимательность либо отвлекся от управления. В результате он совершил наезд на остановившийся на красный сигнал светофора автопоезд Iveco, — рассказали в Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: БелТА

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