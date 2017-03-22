«Жена сшила исторический флаг Родины, и мы будем на Площади» 13 22.03.2017, 10:55

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Фото: charter97.org

Идти или остаться 25 марта дома? Теперь каждый должен сам ответить на этот вопрос.

«Для себя я выбрал основой принятия решения — историю. Тысячелетняя история моего народа замалчивалась, искажалась, а то и подменялась несусветной ложью. Единственное, что не удалось заглушить, – народ при ВКЛ и до него всегда был созидателем. Это и было причиной всех бед: людей истребляли, самых мастеровых угоняли, достижения вывозили или разрушали. Но народ возрождался! И происходило это потому, что народ состоял из людей достоинства. На наши земли не пустили татаро -монгольское иго, не было крепостного права, Статуты ВКЛ утверждали коллегиальность и это всегда было движителем прогресса.

Но более двадцати последних лет народ превращают в быдло, а власть имущие подменяют Бога. Народу, который всегда отличался трудолюбием, говорят: «Надо заставить работать!» При этом создать должные условия ума не хватает. Моя профессия – станкостроение, элита машиностроения. Смело утверждаю, что наши специалисты могут сделать все, а вот угадать направление развития прогресса и завоевать рынок – что обязаны делать власть имущие, у нас ниже плинтуса. Так кого надо заставлять работать или менять?

Вот это решение мы и должны принять 25 марта. Митинг до начала может быть обезглавлен. Во все времена у всех народов в таких ситуациях полагались на мнение старейшин. Мне и жене по 70, жена сшила исторический флаг Родины, и мы будем. Призываю всех, кому за 60 – на Площадь. Нам пора вернуться, ибо настало тяжелейшее время», - сообщил сайту Белорусского Национального Конгресса bnknews.org пенсионер.