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Сорос и Рокфеллер попросили увеличить им налоги

  • 22.03.2017, 11:22
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Джордж Сорос
Фото: AP

Собранные деньги должны пойти на финансирование школ и программ по поддержке неимущих.

Восемьдесят самых богатых жителей Нью-Йорка, включая Джорджа Сороса, Стивена Рокфеллера и Эбигэйл Дисней, подписали обращение к законодательному собранию штата и губернатору Эндрью Куомо, попросив увеличить налоговую ставку для «сверхбогатых», сообщает «Голос Америки».

Авторы письма считают, что именно они должны «платить больше», поддерживая муниципальные школы, оплачивая нужды бездомных и неимущих жителей штата, а также ремонт дорог и мостов.

«Пришло время инвестировать в долгосрочную экономическую привлекательность Нью-Йорка, - говорится в общении миллиардеров. – Мы должны вложить дополнительные средства в поиск путей выхода из нищеты и создания новых экономических возможностей для наших сограждан, включая достойное государственное образование, начиная с детского сада. Мы должны инвестировать в мосты, тоннели, водопроводы, общественные здания и дороги, от которых зависим все мы».

Миллиардеры предложили поддержать проект, предложенный либеральным Институтом налоговой политики, разработавшем систему изменений налогового законодательства штата. Сейчас налоговые ставки для жителей Нью-Йорка являются одними из самых высоких США, нередко превышая 40 процентов дохода. При этом большинство «сверхбогатых» получают основные дивиденды в качестве дохода от операций с ценными бумагами и инвестиций, платя по ставке 26 и менее процентов в год.

Демократы в законодательной Ассамблее штата уже заявили, что готовы поддержать инициативу миллиардеров.


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