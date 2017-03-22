В Таможенном союзе будут производить детскую обувь из синтетики 3 22.03.2017, 11:43

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Ранее использование синтетических материалов находилось под запретом.

Производителям детской обуви в странах ЕАЭС разрешат использовать для ее изготовления современные искусственные материалы.

В ЕАЭС разрешат использовать в производстве детской обуви синтетику

Это предусмотрено изменениями в технический регламент ЕАЭС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», которые одобрены сегодня Коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), пишет ej.by.

В публичном обсуждении изменений в техрегламент участвовали отраслевые предприятия, научные учреждения и госорганы стран ЕАЭС. Среди них – белорусский Центр научных исследований легкой промышленности, Витебский государственный технологический университет, Всероссийский институт сертификации, Росстандарт, российские Национальный обувной союз, Ассоциация предприятий спортивной индустрии и др. Одобренные Коллегией ЕЭК изменения в технический регламент будут рассмотрены на очередном заседании Совета ЕЭК.