Беру свой колокол 3 Стась Карпов

22.03.2017, 11:45

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Стась Карпов

А те «дети», которые не выйдут 25-го – молчите и спите.

Читая очередное «почему я не пойду 25-го», хочется найти под столом колокольчик с паскудным и пронзительным звоном - как в школе - и начать колотить в этот колокол объявляя «тихий час».

Аргументы у них ... Так, а я могу придумать с десяток аргументов в пользу того, почему не надо ходить на митинги в принципе. Не только на этот - а вообще. На каждый.

Так вот - я понимаю, что это искушение назвать свой страх выбором - почти не преодолимое. Но все же преодолимое.

Штука в том, что вам нужно признать: такого митинга, когда нельзя найти причины, чтобы не идти - не будет. Такого времени, когда все нас будет удовлетворять организационно - не будет. Такой ситуации в которой мы будем понимать, что если выйдем - то точно победим - не будет. Просто не будет и все.

Короче, я беру свой колокол. Дзинь-дзинь. Те дети, которые не пойдут 25 на субботник - молчите и спите. Спите.

Стась Карпов, «Фейсбук»