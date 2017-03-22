Экспорт тракторов резко сократился 3 22.03.2017, 12:12

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В целом экспорт тракторов сельскохозяйственного и общего назначения упал на 16%.

Беларусь в январе 2017 года экспортировала за рубеж 1633 трактора и седельного тягача. В натуральном выражении поставки снизились на 11,9%, в стоимостном произошло увеличение на 26,8% до 30,2 млн. долларов, пишет belmarket.by.

С начала 2017 года Белстат изменил изменились коды ТНВЭД, предоставляются данные об экспорте тракторов, теперь они подаются в разбивке, в зависимости от тягового класса.

Поставки тракторов мощностью менее 25 л.с. составили 54 единицы на сумму 144,9 тыс. долларов.

Экспорт тракторов мощностью от 25 до 50 л.с. составил 59 единиц на сумму 494,1 тыс. долларов. Основным покупателем машин выступила Россия, также трактора поставляли в Бангладеш, Латвию и Никарагуа.

Поставки тракторов мощностью 50-100 л.с. составил 1 168 единиц на 16,9 млн. долларов. Практически половина пришлась на российский рынок – 559 единицы на 8,2 млн. долларов. 330 тракторов на 4,66 млн. долларов были поставлены в Украину. За пределы СНГ было отправлено 134 тракторов, из них 48 в Афганистан, 39 - в Венгрию, 24 – в Египет.

Поставки машин мощностью от 100 до 175 л.с. составили 147 единиц на сумму 3,67 млн. долларов. 78 тракторов экспортировано в Россию, 59 – в Украину.

За рубеж в январе было продано 11 тракторов мощностью более 175 л.с. на сумму 470,5 тыс. долларов. Покупателям выступили РФ (9 единиц) и Молдова (2 единицы).

В целом экспорт тракторов сельскохозяйственного и общего назначения составил в январе 1439 единиц, что на 16% меньше, чем в начале 2016-го. В стоимостном выражении поставки снизились всего на 0,4% до 21,67 млн. долларов.