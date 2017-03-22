Украина сократила внешний долг на 5,2 млрд долларов 1 22.03.2017, 12:29

В то же время внешний долг Беларуси достиг рекорда по отношению к ВВП.

Валовый внешний долг Украины на 1 января 2017 года составил 113,483 млрд долларов, что на 5,246 млрд долларов меньше аналогичного показателя 2016 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно данным регулятора, в четвертом квартале 2016-го валовый внешний долг сократился на 2,532 млрд долларов, или на 2,2%.

Долг сектора государственного управления в четвертом квартале 2016 уменьшился на 2,8%, при этом за весь прошлый год долг вырос на 1,1% - до 36,339 млрд долларов.

Долг центрального банка снизился на 3,7% в четвертом квартале 2016 и на 6,9% - за весь 2016 год, в 6,242 млрд долларов.

Долг других депозитных корпораций снизился на 5,7% в четвертом квартале 2016 и на 30,1% - за весь год, до 8,966 млрд долларов гривен. Долг других секторов снизился на 1,2% в четвертом квартале прошлого года и на 2,5% - за весь 2016 год до 53,322 млрд долларов.

Прямые инвестиции (межфирменный долг) в четвертом квартале 2016 года сократился на 0,9%. При этом за весь год они выросли на 0,6%, до 8,614 млрд долларов.

Напомним, что внешний долг Беларуси по итогам 2016 года достиг рекорда по отношению к ВВП.