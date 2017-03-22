Минская таможня обнаружила старинную икону в посылке из США 2 22.03.2017, 12:35

Раритетная икона была написана в середине 19-го века.

Сотрудники Минской региональной таможни в пункте таможенного оформления «Минская почта» в международном почтовом отправлении обнаружили старинную икону, сообщает ej.by.

Отправление, в котором согласно представленной декларации перемещалась «картина с рамкой», следовало из США в адрес жителя города Минска. При таможенном досмотре вместо картины обнаружена завернутая в полиэтиленовую пленку и бумагу икона в окладе.

Согласно заключению экспертов Таможенной лаборатории, это икона «Матерь Божия «Смоленская», именуемая также «Одигитрия», написанная темперой по левкасу на деревянной доске во второй половине XIX в. в Российской империи. Оклад выполнен из серебра с использованием техники золочения и канфарения. Поскольку «Одигитрия» изготовлена более 100 лет назад, она относится к категории культурных ценностей.

Таким образом, незаконно перемещаемая икона, предварительной оценочной стоимостью около 4 тыс. долларов, изъята до решения суда.

Государственный таможенный комитет напоминает, что в соответствии с законодательством перемещение физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС культурных ценностей в международных почтовых отправлениях запрещено.