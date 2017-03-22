Сын Туркменбаши стал главным «законодателем» в парламенте 22.03.2017, 12:46

В Туркменистане выбрали председателей двух комитетов меджлиса.

Депутаты парламента Туркменистана на заседании в минувший понедельник обсудили план законотворческой деятельности на текущий год и выбрали председателей двух комитетов меджлиса, сообщает interfax.by.

Депутаты избрали Пирназара Худайназарова, возглавлявшего комитет парламента по законодательству и его нормам, председателем комитета по защите прав и свобод человека.

Председателем комитета меджлиса по законодательству и его нормам парламентарии избрали сына президента республики Сердара Бердымухамедова.

На заседании принят проект закона "Об информации о личной жизни и её защите", регулирующий общественные отношения в сфере информации о личной жизни человека, определяющий цель, принципы и правовые основы деятельности, связанной с ее сбором, обработкой и защитой.