Минчанка в США: Именно за границей я поняла, что такое Родина и как я люблю Беларусь 22.03.2017, 13:10

Анастасия Сергиеня организовала в Нью-Йорке киноклуб с просмотрами фильмов по-белорусски.

Активная Настя Сергиеня в Штатах недавно, но уже успела организовать киноклуб с пятничным названием KINOVINO. А теперь рассказывает citydog.by о своем проекте, понимании патриотизма и отношении к нынешней ситуации в Беларуси.

«Поняла, что готова жить там, где мне действительно лучше»

– Я переехала в Америку около года назад и решила для себя, что хочу продолжать развиваться в творческом направлении. До этого я занималась фотографией около 10 лет и здесь поступила на режиссера.

Себя я бы назвала девочкой, которой никогда не сиделось на месте. До переезда в Штаты я три года жила в Англии, до этого тоже много путешествовала. Если мыслить глобально, я бы сказала, что это такой способ найти себя и оставить след.

После трех лет жизни в Англии я вернулась в Беларусь с надеждой, что это навсегда. Но буквально через пару месяцев поняла, что это уже не та страна, из которой я уезжала. Мне в ней сложно и тесно. Мне хотелось расти, развиваться, в конце концов, зарабатывать много денег, путешествовать. Это было очень сложно в Беларуси. И я решила, что нужно попробовать переехать в Америку.

Я понимала, что тут совсем не просто: многие не справляются, уезжают. Но я всегда жила по принципу, что лучше сделать и жалеть, чем не сделать вообще. В любом случае нужно быть готовым впахивать за гроши и увидеть совсем не ту страну, которую ты представляешь.

Из Англии я возвращалась не раз, но через время понимала, что не судьба. Постепенно удалось побороть внутренний кризис. Видимо, поэтому в США я уже ехала с полным осознанием того, что я сделала в Беларуси все, что смогла, и теперь уже пора начинать строить свое будущее. Я поняла, что готова жить не там, «куда тянет», а там, где мне действительно лучше.

Не могу сказать, что я здесь навсегда. Я не перестаю думать о том, чтобы вернуться в Беларусь и открыть свой бизнес. Хочу жить на Родине. Но это, скорее, напоминает мечту, потому что предпринимать какие-то реальные шаги я сейчас себе позволить не могу.

Кинолюб, по сути, это душевные посиделки

Мне кажется, любой мигрант уезжает не от Родины, а от правительства. Все мы скучаем по Беларуси, у всех есть потребность в поддержке. Ностальгия берет свое. Мне кажется, культура и гены – это две стороны одной и той же медали. От этого не убежать, наша ментальность у нас в крови.

Подобные мысли и моя специализация подтолкнули меня к идее создания киноклуба для белорусов, где мы могли бы смотреть белорусские фильмы и зарубежные фильмы на белорусском языке и обсуждать это все в неформальной обстановке за бокальчиком вина. Еще когда я училась в БГУ, у нас с ребятами был свой киноклуб, так что определенный опыт у меня был.

Днем рождения клуба можно считать 1 ноября 2016 года. Именно в этот день у нас состоялся первый показ. Мы смотрели «Жыве Беларусь». К тому времени у нас даже был свой логотип, его сделала Кася Сыромолот.

Ко второму показу я уже договорилась о сотрудничестве с «Беларусьфильмом». Они специально для нас оцифровали фильм «Анастасия Слуцкая», при условии, что показ будет некоммерческим. Условие было легко выполнить, так как все наши показы и так не ставят перед собой цель заработать. Я делаю это исключительно потому, что мне интересно это делать.

К третьему показу я уже начала сотрудничать с «Кінаконгам». Эти талантливые ребята переводят иностранные фильмы на белорусский язык. Сначала мы показали «12 разгневанных мужчин», а на День всех влюбленных смотрели «Огнеупорный».

До нашего киноклуба у другой команды была попытка создать нечто подобное, но постепенно все сошло на «нет». Возможно, им не хватало на это времени или же сложно было подобрать место. Я не скажу, что была потребность в появлении именно киноклуба: все идет от конкретных людей и их идей. Мне хотелось этим заняться, и вот возникло KINOVINO.

Потенциальная аудитория наших показов – это белорусы, а также русскоязычные жители Нью-Йорка. Уже достаточно давно ребятами из Беларуси была создана организация «Беларусы ў ЗША. Разам лягчэй». Среди белорусских «суполак» ее можно назвать самой крупной: в ней уже порядка 1800 человек.

Ее организаторы привозят к нам белорусских артистов, собирают людей в барах на посиделки, просмотр «Суперкубка», например. И на фоне этой организации я делаю свой киноклуб.

Поскольку клуб называется KINОVINO, то показы проходят в баре. Мы ищем место, где есть отдельное помещение с проектором, за которое не нужно платить ренту (да, и так бывает!) и где можно хорошо провести время после просмотра.

На киноклуб я приглашаю участников группы «Беларусы ў ЗША. Разам лягчэй», делаю рассылку в других белорусских сообществах. Ну, и сарафанное радио тоже никто не отменял. Обычно нас собирается до 25 человек, что идеально для того, чтобы не было балагана, а только душевные посиделки. Практически как дома!

Хотелось бы, конечно, устраивать показы не один раз в месяц, а несколько – думаю, два будет идеально. Появились идеи о «разогреве» перед фильмами. Например, показывать белорусские мультики или серии передач, те же «Саша и Сирожа» или «Все нормально, мама». Ну и, конечно же, перейти в выходной формат, чтобы больше людей смогли посещать мероприятие.

В Беларуси даже если поменяешь себя – легче не станет

Лично мне это дело дает чувство завершенности и надежду на то, что все получится. У каждого человека есть потребность в признании, уважении, дружбе, любви, поддержке. Такие проекты дают тебе это. К тому же мне никогда не нравилось сидеть без дела, все время искала себе какие-то занятия, и желательно, чтобы они приносили пользу окружающим. А тут еще и в Америке, да еще и для белорусов.

Культурный «патриотизм» у нас стал модным не так давно. До этой волны я не чувствовала особой склонности к нему, но постепенно меня начало затягивать. И, на мой взгляд, это прекрасно.

Я рада тому, что люди перестают стесняться нашей национальной одежды, белорусского языка. Живя в Беларуси, ты к этому относишься как к должному, а вот за границей почему-то становишься настоящим патриотом. Наверное, из-за того, что до конца не можешь ассимилироваться с новой культурой и ценностями и начинаешь больше уважать свое, родное.

Хоть я и не использую в повседневной жизни белорусский язык, слышать его, несомненно, приятно. Именно за границей я поняла, что такое Родина и как я люблю Беларусь.

Я согласна с фразой «куда бы ты ни уехал, ты везде берешь себя с собой» – нужно начинать с внутренних изменений, а не со смены места жительства. Но при нынешней экономической ситуации в Беларуси даже если поменяешь себя – легче не станет.

После просмотра обсудить фильм практически никогда не получается. Так как все постоянно заняты и встречаются крайне редко, хочется просто поболтать. Новости из Беларуси обсуждают больше в интернет-сообществах, а так разговоры всё же переходят на американскую реальность. От Трампа и его указов об иммигрантах не уйти – впоследствии они могут коснуться и нас.

Тем не менее невозможно было проигнорировать последние события в Беларуси.

Совсем недавно стало известно, что меня приняли на курсы режиссуры в один из лучших университетов страны, NYU. Можно сказать, что пока я «зимую» в Америке и строю планы на будущее исходя из ситуации.