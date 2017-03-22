Der Spiegel: Израиль указал России на ее границы 4 22.03.2017, 13:45

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Для Израиля неприемлемы попытки РФ и Ирана закрепиться в Сирии на длительный срок.

После визита в Россию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "у него сложилось впечатление, что президент России Владимир Путин понял, что именно он хотел до него донести: для Израиля неприемлемы попытки Ирана закрепиться в Сирии на длительный срок", пишет Der Spiegel (перевод – inopressa.ru).

Но, по всей видимости, это не так, считают авторы статьи Кристина Хебель и Кристоф Зюдов: "всего через неделю между Израилем и Сирией произошло, пожалуй, самое серьезное военное столкновение с начала гражданской войны в Сирии". Когда израильские военные самолеты разбомбили ряд целей на территории Сирии, армия диктатора Асада впервые нанесла ответный удар. Но правительственные войска запустили ракету ПВО российского производства С-200 уже после того, как израильские самолеты повернули назад. Израильтяне сбили сирийскую ракету своей зенитной ракетой, поскольку та грозила упасть на израильскую территорию. Взрыв от попадания ракеты Arrow-2 в C-200 можно было услышать во многих частях Израиля и Западной Иордании, говорится в статье.

По данным сирийской армии, Израиль хотел уничтожить цели вблизи города Пальмира. Подтверждения из независимых источников нет, сообщают журналисты. "Вообще, то, что Израиль бомбит цели, находящиеся в сотнях километров от его границы, происходит в этом конфликте впервые", - отмечают авторы, напоминая, что ранее израильские самолеты бомбили сооружения и конвои только в Дамаске и его окрестностях.

Вероятнее всего, "целью авианалета был военный аэропорт Т4 вблизи Пальмиры: после того как Израиль на прошлой неделе уничтожил склад боеприпасов на военном аэродроме Меззе в Дамаске, Иран мог перейти на использование этого аэродрома в пустыне для поставок ракет дружественной ему "Хизбалле", полагая, что Израиль не решится на бомбардировки в глубине страны".

Согласно информации авторитетного израильского военного обозревателя Рона Бен-Йишая, в ходе последнего авианалета планировалось уничтожить ракеты "Скад-Д", имеющие радиус действия до 700 км. Как бы то ни было, но после израильского авианалета Россия "вызвала на ковер" израильского посла.

"Вероятнее всего, Россию разозлили действия Израиля, поскольку в Пальмире размещены российские военнослужащие", - пишут журналисты.

"Между тем Москва вряд ли сможет противодействовать будущим авианалетам, так как израильские спецслужбы все больше рассматривают Сирию в качестве зоны действия Ирана и "Хизбаллы". Они опасаются, что союзники Тегерана могут воспользоваться Голанскими высотами для того, чтобы в будущей войне обстреливать оттуда Израиль ракетами", - говорится в статье. Сама Россия то ли не желает, то ли не может остановить вооружение "Хизбаллы" на сирийской территории, добавляют журналисты.