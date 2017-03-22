Находчивый водитель прикинулся спасателем после аварии 1 22.03.2017, 14:15

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Таким образом он пытался скрыть то, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Но прибывшие на место сотрудники ГАИ быстро вскрыли обман.

Любопытный инцидент произошел вечером воскресенья в Вычулках на ул. Учительской. Около 21.45 в дежурную часть ГАИ поступил сигнал, что в мелиоративном канале находится «перевертыш» «Land Rover Discovery». Прибывшие на место инспекторы обнаружили рядом с лежащим на крыше автомобилем 34-летнего брестчанина. Тот пояснил, что прибежал на помощь водителю. Но самого водителя, как ни странно, на месте не оказалось, пишет vb.by.

Достав машину из канавы, сотрудники ГАИ начали ее исследовать. Тут-то и обнаружился портфель водителя, документы из которого указали именно на «спасателя». Причина, почему мужчина решил спихнуть вину на неведомо кого, оказалась простой: водитель был пьян (более 2 промилле алкоголя), а доселе привлекался к административной ответственности по линии ГАИ аж 89 раз! И хотя внедорожник пострадал не слишком серьезно, уехать на нем никто не сумел – машину доставили на штрафстоянку. По факту аварии сейчас проводится проверка.