Минфин Беларуси обеспокоен ростом расходов по обслуживанию госдолга 14 22.03.2017, 14:31

Расходы бюджета по обслуживанию госдолга увеличились в пять раз.

Министерство финансов Беларуси обеспокоено ростом расходов по обслуживанию государственного долга. По данным Минфина, за 2010−2016 годы расходы бюджета (в процентах к ВВП) по обслуживанию госдолга увеличились в пять раз.

«Наращивание объема долга неизбежно ведет к росту расходов по его обслуживанию, увеличивая нагрузку на бюджет. Доля этих платежей в объеме расходов республиканского бюджета в 2016 году составила более 10%, в то время как в 2010 году — около 2%», — говорится в материалах расширенной коллегии Минфина, которые опубликованы в мартовском номере ведомственного журнала «Финансы, учет, аудит».

Специалисты главного управления бюджетной политики Минфина констатируют, что госдолг в последние годы наращивался для решения проблем, возникающих в корпоративном секторе. «Решение финансовых проблем реального сектора экономики за счет долговых источников достаточно широко применялось в 2015—2016 годах», — сообщает Минфин.

Однако, по мнению специалистов, «такой механизм следует рассматривать как временную и исключительную меру». Практика показывает, что подобные меры «в большинстве случаев не решили проблем государственных предприятий, а лишь отложили их».

Например, в 2016 году из консолидированного бюджета было выделено свыше 2 млрд рублей на стабилизацию деятельности сельхозорганизаций. «Важно, чтобы бюджетные вложения приводили к стабилизации и решению системных проблем, имеющихся в сельскохозяйственной отрасли. Однако размер накопленной задолженности организаций АПК по льготным кредитам последние три года остается неизменным (3,7 млрд рублей), а долги перед бюджетом растут», — подчеркивают в Минфине.

Кроме того, усугубляется тенденция роста задолженности предприятий перед бюджетом по кредитам, привлеченным для реализации инвестпроектов от банков Китая. За 2016 год задолженность увеличилась в два раза и составила более 318 млн долларов, из них просроченная задолженность — 36 млн.