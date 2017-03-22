Опозорившийся возле памятника Ленину «тролль» возглавил БРСМ в Минске 36 22.03.2017, 14:40

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Сергей Клишевич

Фото: «Минск-Новости»

Сергей Клишевич стал первым секретарем Минского горкома БРСМ.

Его «избрали» на эту должность 22 марта на 12-м пленуме организации, сообщает агентство «Минск-Новости».

Клишевич попал в СМИ после того, как вырвал плакат и затеял потасовку с лидером «Молодого фронта» Дмитрием Дашкевичем на открытии памятника Ленину у МТЗ 7 ноября прошлого года.

Активист окончил истфак БГУ. Что любопытно, по данным СМИ, он был одногруппником блогера Эдуарда Пальчиса.

7 ноября 2016 года лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич устроил акцию протеста у Минского тракторного завода, где открывали памятник Ленину. В момент снятия закрывавшего памятник полотна Дашкевич достал плакат формата А4 и закричал: «Ганьба!», к нему подскочил Клишевич и затеял потасовку. Дашкевича задержали, к Клишевичу вопросов не возникло.

Позже сайту Charter97.org стало известно, что, будучи секретарем БРСМ в Белгосуниверситете, Сергей Клишевич занимался организацией «работы» провластных «троллей» в соцсетях и в комментариях под статьями на независимых сайтах.