Реставраторы восстановили картину великого белорусского художника 1 22.03.2017, 14:59

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Фото: tut.by

В Минске презентовали картину «Моление о чаше» Яна Дамеля.

«Для меня это полотно — одно из самых важных. Я впервые руководил большой группой реставраторов, да и объем работы, поставленные задачи были сложнее для этой иконы», — поделился эмоциями с tut.by реставратор Александр Лагунович-Черепко после презентации картины Яна Дамеля «Моление о чаше». Она прошла в Национальном художественном музее.

Полотно белорусского художника-классициста 19-го века Яна Дамеля полно тайн: ни конкретный год его написания, ни точные размеры неизвестны. В Национальный художественный музей картина попала примерно в середине 1980-х годов, а до этого много лет находилась в Кальварийском костеле, где, по легенде, похоронен Дамель. К реставрации работы молодые специалисты приступили полгода назад.

— Для нас было неожиданным, что на картине открылись изображения трех апостолов. Их можно увидеть, если только внимательно рассматривать их при правильном освещении, — рассказывает Екатерина Грачева, студентка Белорусского университета культуры и искусств, а также одна из реставраторов, «спасавших» полотно белорусского живописца.

Действительно, фигуры спящих апостолов даже сейчас едва заметны у ног Христа в Гефсиманском саду. Поиск силуэтов вызвал ажиотаж возле полотна: пришедшие на презентацию зрители не могли найти третью фигуру. Им на помощь пришли реставраторы.

— Два апостола при нужном освещении просматриваются хорошо, а третий как бы поднимает голову, поэтому его видно хуже.

Екатерина рассказывает, что сначала их группа «спасателей» даже не думала, что сможет восстановить картину. По словам реставраторов, холст занимал почти все рабочее помещение и был сильно поврежден. Например, разрывы на полотне были склеены, а сзади к нему приклеен дополнительный холст.

— Мы работали скрупулезно, миллиметр за миллиметром. И когда обнаружили апостолов, очень воодушевились. Именно это дало нам энергию, чтобы закончить работу над полотном в нужный срок.

Александр и Екатерина уверены, что командная работа помогла им «в течение полугода буквально из руин восстановить полотно».

Воодушевленные успешной работой, молодые специалисты уже думают о будущих реставрациях, но, сохраняя интригу, планов не выдают.

Справка

Ян Кшиштоф Дамель родился в 1780 году в Митаве (современная Елгава) в семье купца. Обучался живописи в Виленском университете. В 1820 году отправлен в ссылку в Сибирь. Среди причин — обвинения в фальшивомонетничестве (позднее Дамель был оправдан), а также поддержка Наполеона во время войны 1812 года. До 1822 года Дамель жил в Тобольске. После освобождения вплоть до своей смерти в 1840 году проживал в Минске. Похоронен на минском Кальварийском кладбище.

Автор картин «Крещение Ольги», «Смерть магистра крестоносцев Ульриха фон Юнгингена в битве под Грюнвальдом», «Смерть князя Понятовского», «Павел I освобождает из плена Костюшко», «Разбитые войска Наполеона в Вильне», ряда портретов (князя Доминика Радзвилла, графов Иоахима Хрептовича, Константина Тышкевича и других, пейзажей Минска и других работ.