Орех или решка? 4 Илья Мильштейн, «Сноб»

22.03.2017, 14:49

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Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Как американский президент раскалывает российского правителя.

Дональд Трамп любит и умеет отвечать на вопросы о Владимире Путине, вот и теперь он не подкачал. Корреспондент Fox News попросил его буквально в двух словах охарактеризовать российского лидера, и американский президент не замедлил с ответом. «Он точно крепкий орешек, — сообщил Трамп. — Я не знаю, что он делает для России, но когда-нибудь мы узнаем это, я полагаю».

Ответ следует признать одновременно исчерпывающим и таинственным.

Прежде всего, нет ни малейших сомнений в том, что Владимир Владимирович реально «крепкий орешек», и можно прямо поразиться, какие точные слова нашел, размышляя о нем, Дональд Иванович. Многие ведь пытались до него кратко обрисовать Путина, порой и одним словом, но Трамп оставил их всех позади. Он, кажется, досконально разобрался в человеке, с которым ему еще только предстоит встретиться. Бывает же такое.

Необычайно тонкой и точной представляется и вторая фраза из набора, предложенного американским национальным лидером. В самом деле, еще не утрачена надежда когда-нибудь узнать, что Владимир Владимирович делает для России. Известно, правда, что без Путина и России никакой нет, но Трампа, по-видимому, об этом еще не проинформировали. Оттого он мыслит так свободно, и мы, переваривая в голове его речи, волей-неволей должны с ним согласиться. Владимир Владимирович много чего уже сделал — и внутри страны, и далеко за ее пределами, — но путь его еще далек от завершения, итоги подводить рано. Бог весть, чем дело кончится.

Имеется в словах Трампа и некий глубинный смысл, утраченный при переводе, но вновь обретенный носителями обоих языков — русского и английского. Отмечено уже знатоками, что словосочетание tough cookie в дословном переводе означает «твердое печенье», и тут возникают разные зловещие ассоциации. Особенно пугающие русскоязычных граждан. Мы же знаем, что печеньки производятся в Госдепе США для окормления простодушных жителей бывшего СССР и провоцирования цветных революций. Оттого в безыскусных с виду формулировках Трампа чудится нечто пугающее. Какая-то в них затаилась геополитическая угроза, нет?

Орешки принято колоть и съедать, они вкусные, но Госдеп тут ни при чем

Конечно, иной легковесный, с позволения сказать, эксперт ответит на это, что геополитика и Трамп — две вещи несовместные. Изречения же его легко поддаются психологической раскодировке. Известно, что американскому весьма симпатичен российский президент. Особенно с тех пор, как тот его слегка похвалил, назвав «ярким» и как-то еще. Известно также, что у себя в Белом доме Трампу, обложенному со всех сторон шпионскими скандалами, связанными с Кремлем, приходится с некоторых пор весьма осторожно высказываться о России и о Путине. Доходит до того, что далекого друга Владимира шоумен той же Fox News обзывает «убийцей», и бедняге Дональду приходится лавировать, раскрывая заданную тему в диалектическом ключе. Мол, а кто у нас тут не убийца, пусть первый бросит в меня камень. Притом что ему это очень тяжело: раскрывать тему диалектическом ключе. Тем более с непривычки.

Иной легковесный, с позволения сказать, эксперт вообще сочтет, что смысла в речах Трампа искать не надо никогда. Незачем искать смысл там, где его отродясь не водилось. Поскольку глава Белого дома обыкновенно сперва говорит, а потом думает. Хуже того. Он сначала что-нибудь записывает у себя в твиттере, а после целая команда его помощников силится объяснить, что имелось в виду. На кого там напали в Швеции и зачем Барак Обама, таясь в чорррной ночи, устанавливал жучки в золоченом кабинете грядущего американского президента. Ибо Трамп столь же говорлив, сколь и вспыльчив, и за гневливыми его руками и губами не поспевают мозги.

Вот и с Путиным, дескать, то же самое вышло. Трампа спросили, он знал, наученный опытом, что сильно хвалить российского президента нельзя, но и ругать не хотелось, поэтому отвечал первыми попавшимися словами. «Крепкий орешек» — это похвала, хотя и двусмысленная, орешки принято колоть и съедать, они вкусные, но Госдеп тут ни при чем. Насчет России и Путина — просто тарабарщина. Если ты президент США, то обязан знать, что делает для России президент РФ, он же это все напоказ делает. И в Грузии, и в Крыму, и в Донбассе, и в Сирии, и в Европе, и в Америке, где не без помощи людей, до боли похожих на российских хакеров, к власти пришел Дональд Трамп.

К чему и сводится трагикомедия, разыгрывающаяся у нас на глазах. Дональд Иванович счастлив, что победил, но не рад, что вышла наружу вся эта стыдобища. Он не прочь договориться с Путиным, но не вполне понимает о чем, хотя уже способен, вероятно, без посторонней подсказки указать на карте полуостров Крым, а его чиновники уже заявляют, что чужие земли надо возвращать. Он готов, наверное, вместе с помощниками составить хоть какой-нибудь план, в рамках которого можно будет вести диалог с Кремлем, но в обстановке непрекращающегося внутриполитического скандала сделать это не в состоянии. Скандала, который он сам чуть ли не ежечасно и устраивает, воюя с Обамой, с Европой, с Китаем, с журналистами. Так что в целом складывается впечатление, что Дональд Трамп до сих пор не осознал, что выборы выиграны и пора приступать к работе. Мешки ворочать пора, а не скандалить.

Но мы, разумеется, не станем соглашаться с легковесным, да и явно недоброжелательным экспертом. Мы займемся делом куда более интересным и многообещающим. Мы продолжим поиски скрытого смысла в речах американского президента, и хочется верить, что мы до него когда-нибудь докопаемся. Задача это нелегкая и даже дерзкая, практически невыполнимая, но тем сильней желание ее решить. Очищая от скорлупы ужасно крепкий орешек.

Илья Мильштейн, «Сноб»