Стали известны новые подробности об олигархе Аверьянове 22.03.2017, 15:30

Юрий Аверьянов

Фото: tut.by

У бизнес-империи одного из первых белорусских долларовых миллионеров долги не только перед банками.

Корреспондент «Народной Воли» побеседовал с человеком, который хорошо знаком с белорусским олигархом, сбежавшим в чужие края.

– Когда в начале 2000-х в отношении Юрия Аверьянова возбудили уголовное дело, выяснилось, что у предпринимателей авторынка брали наличные деньги, но не проводили их через кассу. Следователи вцепились в бизнесмена основательно, потому что свидетельские показания дали около тысячи опрошенных. Сам Аверьянов на время следствия укатил в Германию и был объявлен в международный розыск. Шестеро сотрудников рынка получили небольшие сроки, а олигарх наблюдал за развитием событий издалека. Оттуда прощупывал почву. Ходили слухи, что он обещал неплохо проспонсировать развитие белорусского хоккея, речь шла о суммах в десятки тысяч долларов в месяц. Не хочу проводить параллели, но тогда Федерацию хоккея Беларуси возглавлял министр внутренних дел Владимир Наумов… Через два года после своего бегства Аверьянов спокойно вернулся в страну. При дорасследовании дела его вины как будто не обнаружили, хотя за тюремной решеткой оставались сотрудники рынка.

– Чем занимался бизнесмен все это время в Германии?

– Снимал квартиру, позже получил там вид на жительство. Когда Аверьянов сбежал, его заинтересовал один бизнес-проект в Германии. Кажется, в городе Дахау он решил выкупить бывший советский военный городок и построить там что-то типа автомобильного рынка в Малиновке.

Этот городок, по некоторой информации, продали Аверьянову за 300 тысяч евро. Естественно, местные власти за вклад в немецкую экономику решили отблагодарить инвестора – дали ему вид на жительство. И когда в Беларуси снова над головой стали хмуро ходить тучи, он использовал этот момент, чтобы опять уехать в Германию.

– Говорят, что в Беларуси бизнесмен любил жить с шиком…

– Это точно! Вертолет себе купил, хотя никто не понимал – для чего? Куда на нем летать? В Вилейском районе за Аверьяновым закрепили подшефное сельское хозяйство, так он вроде туда летал. До поселка Илья от Минска – около 70 километров, а Аверьянов – на вертолете. В определенных кругах такому поведению дают меткое определение – понты. Позже, когда для компании наступили тяжелые времена, вертолет вроде бы продали казахам.

Была у Аверьянова и шикарная яхта на Минском море, каждое лето он любил там устраивать вечеринки для друзей. Купил себе престижные автомобили – «Астон Мартин», «Кадиллак»… У него было три машины, одна у жены, и две машины возили дочку и сына.

– А еще я слышал, что он купил жене парикмахерскую…

– Да, выкупил помещение на Немиге, построил там парикмахерскую для Татьяны и обустроил ее по высшему классу. Кстати, это вторая супруга Аверьянова, она раньше сама работала обычным парикмахером. Где-то встретил ее, приглянулась молодая девушка…

– Не так давно «Народная Воля» сообщала, что Аверьянов собрался продавать свой шикарный коттедж под Минском…

– Этот дом он построил в Крыжовке. До этого Аверьянов около полгода жил в Америке, в то время в Беларуси на авто среди покупателей был просто невероятный спрос. В месяц продавали по 10 тысяч машин.

В США бизнесмен увидел энергосберегающий дом, который его, как говорят, поразил прямо в сердце. Поэтому, когда вернулся в Минск, почти сразу принялся за стройку коттеджа возле Минского моря по тому же проекту. Хотя так получилось, что стройкой пришлось в итоге заниматься жене, – Аверьянов вынужден был ожидать закрытия уголовного дела в Германии.

В итоге те, кто принимал участие в стройке, образно говоря, еще и себе небольшие дома построили за средства на строительство коттеджа Аверьянова. Например, в бассейне положили итальянскую плитку. Заплатили за нее 70 тысяч долларов, но, когда обратились в фирму, выяснилось, что плитку продали за 35 тысяч, а остальную часть суммы положили себе в карман «помощники».

Похожая ситуация произошла и тогда, когда устанавливали видеонаблюдение по периметру забора. Предоставили смету на 35 тысяч долларов, а оказалось, что цена вопроса – 9 тысяч. Одним словом, каждый тянул деньги в свою сторону. Жена Аверьянова в стройке особо не разбиралась, бизнесмен сидел за границей, а с деньгами проблем не было.

– В былые времена автомобильный и строительный рынки, наверное, давали очень неплохую прибыль?

– Безусловно. Особенно, когда люди неплохо зарабатывали, а в стране был автомобильный бум накануне повышения стоимости растаможки на автомобили из Европы. Авторынок имел в каком-то смысле монополию. Туда шли, чтобы купить машины, запчасти… Но время ведь не стоит на месте. Начался кризис. Изменились тенденции. Сейчас, например, в любом районе есть мини-автомагазины.

< B>– Когда в бизнес-империи Аверьянова начались первые проблемы?

– Думаю, в 2014 году. Компания затеяла много авантюрных проектов, и под эти проекты в банках брала кредиты. Но берешь-то чужие деньги, а отдавать нужно свои. Когда начали строить аквапарк на Орловской, Аверьянову многие говорили: это глупость! Он отвечал так: «Я – бизнесмен, принимаю решения сам». Честно говоря, были даже подозрения, что эти проекты были обычным выманиванием кредитов у банков. Кризис только усугубил ситуацию, у Аверьянова начались серьезные проблемы, когда банки стали требовать деньги…

– Он только банкам должен или и частным лицам?

– Насколько мне известно, он немало задолжал и частным лицам. Теперь они никак не могут вернуть свои деньги, не говоря о каких-то процентах. Он всячески уходит от контактов…

– И чем, думаете, все это может закончиться?

– Есть информация, что многие активы Аверьянов разными способами сбрасывает на подставные лица. Делается это, по-видимому, с одной целью: в один момент он объявит, что его компания банкрот, а с банкрота, как говорится, взятки гладки. На сей счет в стране есть компетентные органы, которые обязаны упредить такое развитие событий, а значит, не допустить чтобы пострадала страна и отдельные люди от жульничества очередного нечистоплотного бизнесмена.

Из досье. Юрий Аверьянов - один из первых белорусских бизнесменов и долларовых миллионеров. Его основными активами являются компании «Ростэм» и «Торговый мир – «Кольцо».

Аверьянов, некоторое время поработавший в системе сельстроя, начинал с шабашки. Потом, в начале горбачевской оттепели, пытался найти себя в кооператорском движении – собирал серебро из отходов фотоателье, шил одежду, производил запчасти для автомобилей.

В 1991 году он с партнерами открыл первый рынок на стадионе «Динамо». В 1994 году запустил авторынок в Малиновке, на котором вырос рынок «Торговый мир – «Кольцо». Позже в Уручье на территории бывшей военной части начал работу Центральный строительный рынок.

С фамилией Аверьянова связаны такие брендовые ночные заведения в Минске, как «Макс-шоу», «Триклиний», ресторан «Русалочка» на Минском море, «Акрополь», «Блиндаж», «U-2», «Африка», «Мэдисон».

Структура «Ростэм» включает в себя Центральный рынок строительных материалов в столичном микрорайоне «Уручье», парк развлечений Dreamland и филиал «Агрофирма «Илья». «Торговый мир – «Кольцо» объединяет автомобильный и строительный рынки и торговый центр в столичном микрорайоне «Малиновка».

В 2002 году Аверьянов уже уезжал из Беларуси, когда против него и топ-менеджеров авторынка в Малиновке возбудили уголовное дело. Их обвиняли в вымогательстве денег у предпринимателей за право торговать на рынке. Шестеро сотрудников рынка получили тогда различные сроки, а Юрий Аверьянов был объявлен в розыск. Через два года, когда все утихло, он вернулся в страну.

В настоящее время ЗАО «Торговый мир – «Кольцо», и ЗАО «Ростэм» имеют большие долги перед банками. Речь идет не об одном десятке миллионов долларов. Несколько месяцев назад сам Юрий Аверьянов в очередной раз покинул страну. И не показывается…