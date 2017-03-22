Как будут отмечать День Воли в Беларуси и мире
- 22.03.2017, 15:59
Белорусы всего мира готовятся к главному событию года.
Как планируется отмечать 25 марта в Беларуси и мире, передает «Радые Свабода».
Беларусь
25 марта
Минск
14:00 - шествие от Академии Наук
Вильнюс
25 марта
12:00 - 12:30 увековечение памяти деятелей БНР на кладбище Росы
18:00 - 20:00 праздничный концерт
26 марта
12:00 - 13:00 - месса памяти деятелей БНР в церкви св. Барталомея
Нью-Йорк
25 марта
Празднование в соборе св. Кирилла Туровского в Нью-Йорке (Бруклин)
26 марта
Праздничный концерт Петра Клюева и презентация Арт-усадьбы в баре Drom, 85 Avenue A, Manhattan, NY
Торонто
25 марта
14:00 пикет в поддержку заключенных за протесты в Беларуси, Nathan Phillips Square
17:00 торжественное празднование и выступление фолк-группы «Яваровыя люди», 524 st. Clarens ave. Toronto
Киев
25 марта
13:00 - акция у памятника герою Украины Михаилу Жизневскому, шествие к посольству Беларуси, митинг-концерт
Прага
25 марта
12:00 - молебен у могил президентов БНРна Ольшанском кладбище
18:00 - концерт солидарности белорусского пианиста Виталия Стахиевича
26 марта
10:00 - литургия в церкви св. Кузьмы и Демьяна
Варшава
25 марта
14:00 - шествие от памятника Тадеуша Костюшко, митинг у памятника Адаму Мицкевичу
18:00 - праздничный концерт с участием Каси Камоцкой
Гайновка
25 марта
15:00 - кинопоказы в музее белорусского культуры
18:00 – праздничный вечер с участием барда