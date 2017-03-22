Как будут отмечать День Воли в Беларуси и мире 22.03.2017, 15:59

Фото: bymedia

Белорусы всего мира готовятся к главному событию года.

Как планируется отмечать 25 марта в Беларуси и мире, передает «Радые Свабода».

Беларусь

25 марта

Минск

14:00 - шествие от Академии Наук

Вильнюс

25 марта

12:00 - 12:30 увековечение памяти деятелей БНР на кладбище Росы

18:00 - 20:00 праздничный концерт

26 марта

12:00 - 13:00 - месса памяти деятелей БНР в церкви св. Барталомея

Нью-Йорк

25 марта

Празднование в соборе св. Кирилла Туровского в Нью-Йорке (Бруклин)

26 марта

Праздничный концерт Петра Клюева и презентация Арт-усадьбы в баре Drom, 85 Avenue A, Manhattan, NY

Торонто

25 марта

14:00 пикет в поддержку заключенных за протесты в Беларуси, Nathan Phillips Square

17:00 торжественное празднование и выступление фолк-группы «Яваровыя люди», 524 st. Clarens ave. Toronto

Киев

25 марта

13:00 - акция у памятника герою Украины Михаилу Жизневскому, шествие к посольству Беларуси, митинг-концерт

Прага

25 марта

12:00 - молебен у могил президентов БНРна Ольшанском кладбище

Дзень Волі-2016 у Празе

18:00 - концерт солидарности белорусского пианиста Виталия Стахиевича

26 марта

10:00 - литургия в церкви св. Кузьмы и Демьяна

Варшава

25 марта

14:00 - шествие от памятника Тадеуша Костюшко, митинг у памятника Адаму Мицкевичу

Беларуская акцыя ў Варшаве, 2013

18:00 - праздничный концерт с участием Каси Камоцкой

Гайновка

25 марта

15:00 - кинопоказы в музее белорусского культуры

18:00 – праздничный вечер с участием барда