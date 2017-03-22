Франк-Вальтер Штайнмайер вступил в должность президента ФРГ 22.03.2017, 16:08

Франк-Вальтер Штайнмайер

Церемония инаугурации Штайнмайера прошла в пленарном зале Рейхстага на совместном заседании членов бундестага и бундесрата.

Экс-министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в среду, 22 марта, официально вступил в должность президента ФРГ. Церемония инаугурации 12-го главы государства прошла в пленарном зале Рейхстага на совместном заседании членов бундестага и бундесрата, пишет «Немецкая волна».

Политик принес присягу на Основном законе, пообещав защищать права граждан Германии и исполнять свои обязанности. После этого он обратился к депутатам высшего законодательного органа ФРГ и делегатам, представляющим интересы федеральных земель.

Насколько прочен фундамент демократии?

Глава германского государства обратил внимание на хрупкость европейского демократического устройства. "Насколько прочен фундамент демократии? Есть ли у западной модели будущее?" - задался он вопросом.

Президент ФРГ обратился с трибуны напрямую к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. По словам Штайнмайера, глава Турции должен уважать "верховенство закона, свободу СМИ и журналистов". Германский президент потребовал от него соблюдать законы правового государства и освободить корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юджела (Deniz Yücel). Журналист обвиняется властями Турции в членстве в террористической организации.

Штайнмайер приветствовал результаты парламентских выборов в Нидерландах, где правящая Народная партия за свободу и демократию премьера Марка Рютте обошла правых популистов во главе с Гертом Вилдерсом. При этом он напомнил, что Германия должна играть свою роль в отстаивании демократических свобод в Европе. "Мы живем не на острове", - указал он. "О демократии нужно не только говорить", ее принципы следует воплощать на практике, резюмировал политик.

Единый кандидат

Франк-Вальтер Штайнмайер, бывший единым кандидатом от "большой коалиции" в составе консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), одержал победу уже в первом туре голосования в Федеральном собрании 12 февраля. В поддержку 61-летнего социал-демократа высказался 931 депутат бундестага и делегатов федеральных земель, 103 воздержались. В голосовании приняло участие 1239 человек. Президент избран на срок в пять лет. Он сменил в этой должности 77-летнего Йоахима Гаука (Joachim Gauck).