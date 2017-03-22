На въезде и выезде в Национальный аэропорт Минск изменится схема движения транспорта 22.03.2017, 16:19

На пунктах въезда и выезда на привокзальной площади аэропорта увеличат количество полос для движения автомобилей.

В связи с модернизацией на въезде и выезде с привокзальной площади Национального аэропорта Минск будет временно изменяться схема дорожного движения, пишет tut.by.

— На пунктах въезда и выезда на привокзальной площади аэропорта увеличат количество полос для движения автомобилей. Также будет выделена отдельная полоса для движения общественного транспорта, — сообщили в аэропорту. — Во время строительства временно и поэтапно будут перекрывать существующие дорожные полосы.

Сотрудники аэропорта предупреждают, что эти изменения могут вызвать некоторые неудобства при посещении аэропорта и просят планировать посещение аэропорта заблаговременно, с учетом указанных мероприятий.