закрыть
22 марта 2017, среда, 16:51
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

СБУ запретила въезд в Украину российской певице Самойловой

  • 22.03.2017, 16:25
Юлия Самойлова

Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

Служба безопасности Украины запретила на 3 года въезд в страну российской певице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе «Евровидение-2017».

Об этом написала в Facebook спикер СБУ Елена Гитлянская.

«Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», – сообщила Гитлянская.

17 марта спецслужба сообщила, что пока не приняла решения касательно возможного запрета на въезд в страну посетившей Крым Самойловой для участия в песенном конкурсе, который пройдет в мае Киеве.

В СБУ заявили, что проверят достоверность информации о возможных визитах Самойловой на полуостров, и после этого примут решение относительно ее допуска на украинскую территорию.

14 марта исполнительный директор конкурса «Евровидение» Йон Ола Санд заявил, что в вопросе участия российской исполнительницы решение должны принимать украинские власти.


Мнение

Встань и иди!
Встань и иди! Анна Стасюк
Путь к свободе начинается с Площади
Путь к свободе начинается с Площади Владимир Халип
Мы верим в Белорусскую Весну
Мы верим в Белорусскую Весну Маргарита Акулич
Што будзе, калі скончацца грошы
Што будзе, калі скончацца грошы Уладзіслаў Ахроменка


Интервью

Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь