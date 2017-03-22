СБУ запретила въезд в Украину российской певице Самойловой 22.03.2017, 16:25

Юлия Самойлова

Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

Служба безопасности Украины запретила на 3 года въезд в страну российской певице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе «Евровидение-2017».

Об этом написала в Facebook спикер СБУ Елена Гитлянская.

«Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», – сообщила Гитлянская.

17 марта спецслужба сообщила, что пока не приняла решения касательно возможного запрета на въезд в страну посетившей Крым Самойловой для участия в песенном конкурсе, который пройдет в мае Киеве.

В СБУ заявили, что проверят достоверность информации о возможных визитах Самойловой на полуостров, и после этого примут решение относительно ее допуска на украинскую территорию.

14 марта исполнительный директор конкурса «Евровидение» Йон Ола Санд заявил, что в вопросе участия российской исполнительницы решение должны принимать украинские власти.