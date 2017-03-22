Форвард «Уфы»: Гончаренко очень сильный тренер 22.03.2017, 16:30

Виктор Гончаренко

Фото: sport-express.ru

Бывшие коллеги восторженно отзываются о работе с белорусским специалистом.

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун поделился мнением о работе с белорусским наставником Виктором Гончаренко, пишет pressball.by.

- Год назад дела в «Уфe» шли не так хорошо, команда боролась за выживание.

- Да, я даже хотел покинуть команду летом, но остался из-за нового тренера, Виктора Гончаренко. Предыдущий тренер (Евгений Перевертайло. — Прим.) не говорил по-английски, а с Гончаренко мы могли общаться постоянно! Он очень забавный, постоянно шутит, но при этом очень сильный тренер. Мне очень с ним повезло. Помню его первую шутку. Мы встретились на сборе на Кипре, и Гончаренко спрашивает: «Слай, ты в курсе, что у меня семеро детей?» Отвечаю: «Серьезно?!» А он смеется. Даже когда Гончаренко объяснял тактику, он мог пошутить так, что мы все со стульев падали.

- В чем сильная сторона Гончаренко? В тактике, мотивировании?

- Все вместе. Это очень опытный тренер. Гончаренко знает, как воодушевить игрока, передать ему свою энергию. Но и не забывает о тактике, постоянно объясняет тебе, что и как нужно делать на поле.

Сильно расстроились, когда узнали, что Гончаренко покидает "Уфу" ради ЦСКА?

Конечно, было грустно потерять такого сильного тренера, ведь это он превратил "Уфу" из аутсайдера в крепкого середняка. С другой стороны, я очень рад за Гончаренко, потому что возглавить ЦСКА — большой шаг для него. Теперь у нас новый тренер — Сергей Семак, и я стараюсь произвести впечатление на него, при этом не забывая, что дал мне Гончаренко.