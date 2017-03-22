Роберт Тышкевич: МИД Польши должен четко выразить протест белорусским властям 22.03.2017, 16:39

Роберт Тышкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Политик призвал руководство польского МИДа и Сейма отреагировать на ситуацию в Беларуси.

Об этом заявил председатель комиссии Сейма Польши по делам Беларуси Роберт Тышкевич (перевод - Charter97.org).

«По Беларуси прокатилась крупнейшая волна репрессий с 2010 года.

C уверенностью могу заявить, что молчание Польши - это зеленый свет для Лукашенко.

Обращаемся к польскому МИДу, к руководству польского Сейма, просим их четко выразить свой протест против того, что происходит в Беларуси.

Молчание польского правительства по поводу действующей волны репрессий только стимулирует белорусские власти к продолжению репрессий.

Это нужно немедленно прекратить. Это тест для польских дипломатов. Мы либо как всегда вспомним о задержанных, либо будем дальше иметь дело с прятаньем головы в песок, имитацией потепления в отношениях во время того, как в Беларуси продолжаются аресты и задержания».