Роберт Тышкевич: МИД Польши должен четко выразить протест белорусским властям
- 22.03.2017, 16:39
Политик призвал руководство польского МИДа и Сейма отреагировать на ситуацию в Беларуси.
Об этом заявил председатель комиссии Сейма Польши по делам Беларуси Роберт Тышкевич (перевод - Charter97.org).
«По Беларуси прокатилась крупнейшая волна репрессий с 2010 года.
C уверенностью могу заявить, что молчание Польши - это зеленый свет для Лукашенко.
Обращаемся к польскому МИДу, к руководству польского Сейма, просим их четко выразить свой протест против того, что происходит в Беларуси.
Молчание польского правительства по поводу действующей волны репрессий только стимулирует белорусские власти к продолжению репрессий.
Это нужно немедленно прекратить. Это тест для польских дипломатов. Мы либо как всегда вспомним о задержанных, либо будем дальше иметь дело с прятаньем головы в песок, имитацией потепления в отношениях во время того, как в Беларуси продолжаются аресты и задержания».