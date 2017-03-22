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Дмитрий Дашкевич: Этой власти нужны чиновники-лизоблюды

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  • 22.03.2017, 16:59
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Фото: «Радыё Свабода»

Лидер Молодого фронта «поздравил» нового главаря БРСМ в Минске.

Сегодня Сергея Клишевича «избрали» на должность первого секретаря Минского горкома БРСМ. Клишевич попал в СМИ после того, как вырвал плакат и затеял потасовку с лидером «Молодого фронта» Дмитрием Дашкевичем на открытии памятника Ленину у МТЗ 7 ноября прошлого года.

Дмитрий Дашкевич прокомментировал назначение для «Радые Свабода»:

«Выслужился! Этой власти надо только одна характеристика чиновника: лизоблюд. И этот товарищ продемонстрировал свой полный профессионализм в этой сфере, поэтому поздравляю его».


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