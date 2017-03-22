Попавшим под санкции российским олигархам разрешили не платить налоги 13 22.03.2017, 17:12

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Госдума РФ окончательно утвердила скандальный законопроект.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий находящимся под международными санкциями бизнесменам не платить налоги в России, сообщает русская служба ВВС.

Бизнесменам с активами за рубежом, попавшим под персональные санкции зарубежных стран, сейчас приходится много времени проводить в России - во многие государства им закрыт въезд. Согласно Налоговому кодексу, все, кто проводят в России больше 183 дней в году, должны платить налоги в российский бюджет. Но и Запад не снимает налогового бремени с их предприятий. Таким образом, законы вынуждают платить налоги дважды.

Теперь физические лица под санкциями смогут написать заявление в налоговую и больше не отчитываться в России о контролируемых иностранных компаниях (КИК), а продолжать платить налоги за рубежом.

Согласно законопроекту, можно перестать быть налоговым резидентом России задним числом, с 1 января 2014 года.

Перечень стран, наложенные санкции которых позволяют воспользоваться законом, правительству еще предстоит составить.

Против законопроекта выступила фракция КПРФ, отметив, что неизвестно, сколько в результате поправки будет терять российский бюджет.

Эксперты, ранее опрошенные «Коммерсантом», называют поправку странной.

Налоговые резиденты многих стран, таких как Британия и Кипр, и без нового закона могли бы получить освобождение от налогов в России, подчеркивают они: для этого существуют международные соглашения об избежании двойного налогообложения.

Поправкой может воспользоваться очень узкий круг лиц: под санкциями Евросоюза, США, Канады, Австралии находится немногим больше двухсот человек, но большинство из них - госслужащие, которые не могут иметь бизнес за границей.

В санкционных списках - всего несколько крупных российских предпринимателей, в том числе Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг, Игорь Сечин.