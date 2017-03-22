Статкевич проинформировал власти о проведении акции 25 марта 5 22.03.2017, 17:25

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Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса передал в Минский горисполком заявление.

Текст переданного заявления политик опубликовал в Фейсбуке:

- В соответствии с правом, гарантированным статьей 35 Конституции Республики Беларусь и подписанными нашей страной международными соглашениями, я намерен провести 25 марта 2017 года в городе Минске Марш рассерженных белорусов. Маршрут - от Академии наук до площади Независимости по проспекту Независимости. Начало акции - в 14.00 у Академии наук.

В связи с планируемым большим количеством людей на Марше, предлагаю в целях их безопасности освободить от движения транспорта две крайние правые полосы проезжей части проспекта Независимости для беспрепятственно прохода участников Марша.

В Беларуси отсутствует законно избранный парламент и, соответственно, легитимная процедура реализации конституционного права на свободу митингов и демонстраций. Поэтому, в соответствии с принятой в соседних странах практикой, сообщаю о своем намерении провести 25 марта массовую акцию за 5 дней до ее начала.

Предлагаю выполнить требования Конституции и обеспечить беспрепятственное и безопасное проведение акции.