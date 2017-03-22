Украина просит сделать ее основным союзником США вне НАТО 2 22.03.2017, 17:38

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Верховная Рада обратилась к американскому Конгрессу с просьбой заключить с Киевом двустороннее оборонное соглашение.

Киев призвал Вашингтон усилить меры безопасности в отношении России при помощи двух политических инструментов. В среду, 22 марта, украинские парламентарии приняли постановление "Об обращении Верховной рады Украины к Конгрессу США о предоставлении гарантий безопасности". В нем отмечается, что Киев стремится к существенному углублению двустороннего партнерства с Вашингтоном в сфере безопасности и просит предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО. Рада также призвала конгрессменов рассмотреть вопрос о заключении оборонного соглашения с Украиной. По мнению депутатов, эти шаги будут способствовать "прекращению российской агрессии против Украины, сдерживанию агрессора и предотвращению разжигания большой войны в Европе", пишет «Немецкая волна».

Как указывается в сообщении, статус основного союзника США вне НАТО предоставляется государствам, пребывающим в мире, таким как Австралия, Новая Зеландия и Япония, а также странам, находящимся под угрозой военных действий, среди которых Южная Корея, Афганистан и Израиль. Этим статусом сейчас обладают 15 стран, не являющихся членами Североатлантического альянса.

Союзников утверждает министр обороны США, что дает им возможность проводить совместные с Соединенными Штатами оборонные, антитеррористические и космические исследования, проекты и мероприятия, а также дает право на поставки некоторых видов вооружения.

При президенте США Бараке Обаме, в сентябре 2016 года, Пентагон и Минобороны Украины заключили соглашение о сотрудничестве в военной сфере, направленное на повышение обороноспособности Украины и расширение помощи США Киеву.