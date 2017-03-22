Николай Статкевич: Власти в панике 16 22.03.2017, 17:50

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Подчиненные холуи вынуждены подстраиваться под неадекватное психологическое состояние диктатора.

21 марта в Минске задержали бывшего члена организации «Белый легион», одного из руководителей «Кнiгазбора» Мирослава Лозовского, книгораспространителя Алеся Евдахо, поклонника экстремального туризма и страйкбола Андрея Дондукова, а также членов бобруйского военно-патриотического клуба «Патриот» Вячеслава Дукшта, Яна Михалькова, Илью Грека, Алексея Абрамова, Андрея Колмик-Яматина, Сергея Барстока, Тимура Пашкевича.

Лидер Белорусского национального конгресса (БНК) Николай Статкевич опроверг в интервью «Радыё Свабода» причастность этих людей к организации Дня Воли в Минске:

«Я не имел контакта с этими людьми. Они не имеют никакого отношения к организации акции 25 марта. Но поведение властей понятны, они в панике, они боятся. Что бы там ни говорили - сценарии, маршруты - главным показателем будет количество людей на акции. Потому что это будет свидетельствовать о степени недовольства общества. И власти очень боятся этого.

Еще ситуация связана с тяжелым психологическим состоянием главы режима, возможно, с его психической болезнью. А подчиненные холуи вынуждены подстраиваться под это состояние, обеспечивать его слова какими доказательствами. Я думаю, что задержанные получат несколько суток административного ареста, но когда акция пройдет, их отпустят».

Николай Статкевич одобрил решение оргкомитета празднования Дня Воли идти в центр Минска, несмотря на то, каким будет ответ из Мингорисполкома. Но считает, что главным организатором акции остается БНК, который он возглавляет:

«Никаких разногласий у меня с оргкомитетом нет. На самом деле единственный, кто готовит акцию, - это Белорусский национальный конгресс. Он ведет работу для подготовки этой акции. Что касается позиции заявителей, то это позиция нескольких человек. Вместе с тем хочу отметить: то, что в такой сложной ситуации эти молодые люди заявили, что шествие пойдет в центр города, делает им честь».