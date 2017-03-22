Стало известно, кто займет кресло главного тренера «Цмокі-Мінск» 22.03.2017, 17:56

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Фото: tut.by

Cамая титулованная баскетбольная дружина Беларуси в ближайшее время представит нового рулевого.

Игорь Грищук и баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" договорились о расторжении контракта по соглашению сторон. Главным тренером мужской команды "Драконов" станет Александр Крутиков, пишет pressball.bу.

Игорь Грищук пришел в "Цмокі" в ноябре 2014-го года. Под руководством специалиста "Драконы" одержали 20 побед в Единой Лиге ВТБ и 20 - в Кубке ФИБА и Еврочеллендже. При Грищуке "Цмокі" дважды становились чемпионами Беларуси и трижды выигрывали кубок страны.

До конца сезона главным тренером мужской команды станет Александр Крутиков. Специалист стал главным тренером мужской сборной Беларуси в декабре 2015-го года.