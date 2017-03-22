Цена нефти Brent упала ниже $50 1 22.03.2017, 18:15

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Нефть подешевела на фоне публикации данных о растущих коммерческих запасах в США.

Цена эталонного сорта нефти Brent упала ниже 50 долларов за баррель впервые с ноября 2016 года. По данным на 17:35 по белорусскому времени, она стоила 49,99 доллара. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, пишет lenta.ru.

Котировки опустились почти на два процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии. Нефть подешевела на фоне публикации данных о растущих коммерческих запасах в США. Они выросли почти на пять миллионов баррелей. При этом прогнозировалось, что они увеличатся на 2,8 миллиона бочек.