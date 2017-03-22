Совесть со скидкой 2 Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»

22.03.2017, 18:20

5,120

Матвей Ганапольский

Фото: RFE/RL

Самые богатые люди России – друзья Путина.

А еще мы знаем, что эти друзья социально обременены. То есть, они дружат с Путиным, они получают от него самые сладенькие заказы. Они строят себе дворцы, покупают яхты и много пар кроссовок (Медведев). За это они безотказны и готовы как получить миллиарды из бюджета практически без тендера, так и потратить эти миллиарды на то, на что скажет Путин. Но немалый остаток они тратят как в свое удовольствие, так и на покупки кроссовок.

Конечно, с аннексией Крыма «Жить стало лучше, жить стало веселей!» Но, денег на кроссовки стало меньше. Соответственно, у этих богатейших, появилось некоторое уныние, и портрет Путина, висящий в каждом кабинете, стал менее обожаем. А тут, как ни кстати, на носу президентские выборы, следовательно портрету нужно было срочно накормить голодающих «детей Поволжья».

Решение нашлось легко: тот, кто заявит, что пострадал от санкций, тот освобождается от уплаты личных налогов в пользу Российского государства. Оправдывается это тем, что, типа, у этих миллиардеров «упущенная выгода», — они не заработали столько, чтобы платить налоги России и поэтому, им разрешено заплатить налоги за границей, в тех странах где они дополнительно являются резидентами. Там ведь санкций нет, не так ли.

Теперь я поясню, как действует этот жульнический механизм. Помните, Путин приказал всем миллиардерам перевести бизнес в Россию, что они, в основном, и сделали. Хорошо, предположим, что они заработали в прошедшем году не кучу миллиардов, а половину этой кучи. Почему бы не заплатить налоги с этой половины. Но нет, миллиардеры объявят, что они заработали эту половину из-за санкций и платить налоги не будут. А заплатят три копейки из бизнеса какой-то конторы «Рога и Копыта», которая у них за границей.

Вот такая простая жульническая схема.

То есть, государство от санкций падает вниз, а личные доходы друзей Путина прыгают вверх. Миллиардеры скажут про санкции и освободятся от налогов, а простой гражданин может говорить что хочет – вроде всё подорожало из-за этих санкций, жить стало ему хуже. Но он не друг Путина, так что его никто слушать не будет. Если хотите, то проверьте: пойдите в налоговую и скажите, что вы пострадали от санкций. Интересно, что вам ответят.

Но вы попробуйте, не стесняйтесь!

Может ли быть такое в любой цивилизованной стране? Скажем прямо – нет. В любой цивилизованной стране сразу после опубликования подобного решения все были бы арестованы и препровождены в холодную камеру предварительного заключения с маленьким окошком.

Но у нас особая страна.

Миллиардеры славят Путина, парламент славит Путина, совет Федерации тоже славит Путина.

А еще Владимира Путина славит российское «большинство». Оно смотрит, как жульничает эта спевшаяся компания и приговаривает: «Какой хороший у нас президент! Как он замечательно заботится о нас и о России!».

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»