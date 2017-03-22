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В Белостоке увековечат память ВКЛ

  • 22.03.2017, 18:32

В столице Подляшья появится улица, площадь или сквер, названные в честь ВКЛ.

Общественный деятель Радек Пусько подал президенту Белостока заявление с просьбой назвать улицу, площадь или сквер в честь Великого Княжества Литовского, передает «Радые Рацыя». По его словам, ВКЛ является совместным историческим наследием белорусов, поляков и литовцев, поэтому в Белостоке, который известен своим многонациональным характером, должны появиться топоним в честь ВКЛ. Радек Пусько считает, что президент и чиновники должны откликнуться на это предложение:

- Принятие этого решения я оставляю президенту, который лучше осведомлен в этом. Подчиненные ему чиновники лучше знают, где проектируются новые скверы, площади, улицы или есть свободные места. Жду позитивного решения, поскольку Великое княжество Литовское - это наша история, наша общая традиция, наше наследие, требующее достойного почитания. Чиновники будут рассматривать заявление и искать подходящее место. Если такое место, то президент направит соответствующий проект постановления на сессию городского Совета. Подляшье до 1569 года было в составе ВКЛ, а после Люблинской унии вошло в состав Польского Королевства. До сегодняшнего дня на гербе Белостока сохранился герб "Погоня".


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