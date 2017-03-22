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Две страны Европы заявили о желании сблизиться с ЕС

  • 22.03.2017, 18:53

Скандинавские государства хотят более тесно сотрудничать с Европейским Союзом.

На фоне Brexit, процедура которого вот-вот должна начаться в ЕС, две европейские страны заявили о своем желании сблизиться с Европейским Союзом, передает Politeka со ссылкой на Reuters.

По информации издания, эти две страны – Норвегия и Исландия желают повысить политическую координацию с Брюсселем.

Норвегия, Исландия и Лихтенштейн имеют выгодные соглашения с ЕС. На эти страны распространяется свободное передвижение граждан, товаров, капитала в рамках ЕС, население которого составляет 500 млн человек.

«Мы должны обеспечить беспрепятственное продолжение сотрудничества с ЕС, вместе с тем сохраняя наши отношения с Великобританией», – сказал министр иностранных дел Норвегии Франк Бакке-Йонсен.

В совместном заявлении Бакке-Йонсена и его исландского коллеги Гудлагура Тордарсона говорится, что две скандинавские страны будут сотрудничать с ЕС более тесно, ради продвижения собственных интересов.

Ранее в январе высокопоставленный переговорщик по Брексит Майк Барниер сказал, что интересы Норвегии и других стран Европейской экономической зоны будут в приоритете политики ЕС.

Отметим, что Европейская экономическая зона (Ассоциация) – это организация, созданная в 1994 году. Соглашение об организации предусматривает свободное движение товаров, капитала, услуг и людей («четыре свободы») в рамках Европейского единого рынка (также известного как внутренний рынок Европейского Союза).


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