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Пользователей Сети рассмешило объявление о сдаче квартиры

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  • 22.03.2017, 19:03
Фото: Reddit

Арендодатель для понимания размеров жилья ставил в комнаты одну и ту же двойную кровать.

Пользователи ресурса Reddit обратили внимание на необычное объявление о сдаче квартиры. Арендодатель для понимания размеров жилья ставил в комнаты одну и ту же двойную кровать, пишет «Онлайнер».

Если в спальне мебель не вызывает вопросов, то посреди коридора, на кухне и в ванной выглядит странно. На форуме принялись обсуждать объявление: одни хвалили оригинальность автора, а другие отмечали, что это действительно помогает понять размеры квартиры. Нашлись и те, кто оценил чистый деревянный пол жилой комнаты.


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