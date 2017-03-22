Пользователей Сети рассмешило объявление о сдаче квартиры 1 22.03.2017, 19:03

Фото: Reddit

Арендодатель для понимания размеров жилья ставил в комнаты одну и ту же двойную кровать.

Пользователи ресурса Reddit обратили внимание на необычное объявление о сдаче квартиры. Арендодатель для понимания размеров жилья ставил в комнаты одну и ту же двойную кровать, пишет «Онлайнер».

Если в спальне мебель не вызывает вопросов, то посреди коридора, на кухне и в ванной выглядит странно. На форуме принялись обсуждать объявление: одни хвалили оригинальность автора, а другие отмечали, что это действительно помогает понять размеры квартиры. Нашлись и те, кто оценил чистый деревянный пол жилой комнаты.