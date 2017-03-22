Как власти скрывают данные о безработице 2 Сергей Аржанцев, «Магілёўскі рэгіён»

22.03.2017, 19:15

В Беларуси безработица является важнейшей общественной проблемой.

Во второй половине марта был опубликован Отчет о работе Климовичского райисполкома по социально-экономическому развитию района в 2016 году (газета «Родная ніва» № 21, 2017 г.). Его содержание характеризует жизнедеятельность Климовщины во всех основных сферах — от промышленности и сельского хозяйства до спорта и культуры. В связи с этим нельзя не заметить, что на характеристику местного рынка рабочей силы и анализ безработицы в районе было отведено неоправданно мало места.

Чтобы понять, о чем идет речь, укажем, что про многие другие аспекты жизнедеятельности Климовичского района в Отчёте говорится более подробно. Так, раздел про энергосбережение и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов занимает не только гораздо больше места, но и сопровождается весьма подробными примерами. Скажем, сообщается, что Климовичское райпо установило энергосберегающие светильники и поменяло оконные блоки, а ДРСУ № 172 заменило лампы и поставило стеклопакеты. А вот занятость в районе характеризуется при помощи лишь нескольких цифр, а безработице посвящено всего 4 предложения! Опять же для сравнения, перечислению проведённых мероприятий в разделе «Идеологическая работа райисполкома» отведено в несколько раз больше места.

Примечательно, что в Отчетах райисполкома и в прошлом и в позапрошлом году говорится, что «ситуация на рынке рабочей силы продолжала оставаться стабильной, контролируемой и управляемой». Но насколько такой вывод соответствует действительности? Так, на 1 января 2013 года уровень зарегистрированной безработицы в районе составлял 0,6%. На конец 2014 года он достиг 0,8%, на конец 2015-го — 1,1%, в первом квартале 2016-го — подрос до 1,5%. Как видим, всё последнее время официальная безработица демонстрирует непрерывный рост, который, что самое интересное, неожиданно прервался. Из Отчета можно узнать, что «по состоянию на 1 января 2017 г. уровень безработицы составил 0,8%».

Может сложиться впечатление, что климовичские чиновники наконец-то научились бороться с безработицей. Правда, поверить в это трудно, так как даже самое поверхностное знакомство с реальным положением дел быстро убеждает, что официальные проценты совершенно не отражают настоящего количества безработных.

Начнем с того, что составители Отчета умалчивают про такой важнейший показатель, как численность занятого населения. Думается, что это совсем не случайно. Если исходить из данных Национального статистического комитета РБ, количество работающих в экономике района сокращается стремительными темпами. В 2014 г. было занято более 11 тыс. человек, в 2015 — 10,7 тыс., в середине 2016 г. — 10,3 тыс. За скупыми цифрами — сотни климовчан, потерявших работу в результате сокращения рабочих мест или увольнения в связи с закрытием предприятия. Для примера назовём закрытие Михалинского спиртзавода ЛВЗ, на котором работало около 100 человек. Можно вспомнить и ликвидацию ДУКП «Жилком», где в своё время трудилось более 200 человек. Или, скажем, ПМК № 256, где некогда трудилось более 300 человек, а сейчас количество строителей уменьшилось почти на сотню.

Куда же трудоустроились все эти люди? Можно уверенно предположить, что очень многие из них не смогли найти другую работу. Как свидетельствует Отчёт райисполкома, «за 2016 год трудоустроено 67 граждан на вновь создаваемые рабочие места». Как видим, в минувшем году новых рабочих мест в районе создано, как говорится, с гулькин нос.

Также было «оказано содействие в трудоустройстве 946 безработным гражданам». О том, что под этим понимать, рассказал мне один мой знакомый. Он работал на ликеро-водочном заводе, а после увольнения устроился в райпо. Там его вскоре тоже сократили, после чего оформился скотником на молочно-товарную ферму. Но и здесь начались сокращения, так что он опять пошёл в центр занятости. Отправили на курсы, после которых обещали снова взять в райпо. Но еще до окончания курсов сообщили, что эта должность ликвидирована. В общем, работы у него нет, зато в Отчете можно честно писать, что таким климовчанам было «оказано содействие в трудоустройстве».

В качестве итога отметим, что в прошлом году уровень трудовой занятости в Беларуси упал до рекордно низкой отметки. Если говорить конкретно, то уровень занятости — самый низкий за последние 12 лет. Таким образом, безработица является важнейшей общественной проблемой, пусть при этом власть и делает вид, что сотен тысяч безработных в стране как бы не существует.

Сергей Аржанцев, «Магілёўскі рэгіён»