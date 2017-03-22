IT-бум в Украине может ускорить интеграцию в ЕС 22.03.2017, 19:52

Украина имеет порог грамотности 99,7%, что выше, чем в большинстве стран ЕС.

Июнь 2017 года знаменателен трехлетним юбилеем Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной. Несмотря на то, что страна делала важные шаги в направлении европейской интеграции, ее развитие все же было медленным, пишет европейское издание EUobserver (перевод - Realist ).

Неустранение различных коррумпированных правительственных чиновников подорвали прогресс. А референдум в Нидерландах и вовсе подвели окончательное решение вопроса Украины к тупику. Предоставление безвизового режима также было задержано. Учитывая эти события, украинский энтузиазм к Европе постепенно ослабевает, а сами украинцы сомневаются, может ли ЕС выполнять свои обещания.

Тем не менее, пока будущее Украины кажется мрачным на фоне коррупции и войны на востоке, у страны появилась новая возможность быть интересной ЕС.

Высокий уровень образованности украинского общества и динамичный IT-сектор могут ускорить процесс вхождения в членство в этот сложный период истории Украины. Страна имеет порог грамотности 99,7%, что выше, чем в большинстве стран ЕС. Эта статистика показывает, что мы можем быть жизненно важным членом международного сообщества. Хорошо образованный народ также привел к бурно развивающемуся IT-сектору, венчурным инвестициям в украинские стартапы, которые выросли на 237% по сравнению с 2014—2015 годами.

В настоящее время в Украине насчитывается более 100 тыс. квалифицированных IT-специалистов. А обучение и знания разработчиков программного обеспечения в стране находятся на одном уровне с их коллегами из Силиконовой долины. IT-сектор составил 3% от годового ВВП Украины, и породил миллиарды долларов экспорта.

Работа этих украинских специалистов не осталась незамеченной. Такие корпорации, как Snapchat и Uber хорошо проявили себя в Украине. Кроме того, соучредитель GitLab Дмитрий Запорожец занял место среди 30 самых успешных в категории Enterprise Tech, по оценкам Forbes.

Учитывая их опыт, украинские разработчики были бы ценным активом для европейского сообщества, поскольку они продемонстрировали, что мотивированы, хорошо обучены и способны к развитию.

IT-сектор в Украине также может помочь снизить уровень коррупции. Так, в начале 2000-х годов Эстония инвестировала значительные средства в IT-индустрию, развив электронные услуги для контроля операций между правительством и гражданами. Используя эту прибалтийскую страну в качестве модели, IT-сектор Украины может сыграть решающую роль в борьбе с коррупцией, придав тем самым уверенность украинцам и ослабив озабоченность критиков в ЕС. При этом недавний рост индустрии высоких технологий Украины оказал существенное влияние на иностранные инвестиции, да и налоговая нагрузка в Украине является одной из самых низких в Европе, поэтому многие инвесторы капитализируют эту возможность.