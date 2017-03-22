В Сибири преподаватель уволился из-за фильма Навального о Медведеве 3 22.03.2017, 20:15

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Преподаватель Михаил Константинов решил показать студентам, как работает коррупция в России.

Преподаватель философии и культурологии Торгово-экономического института Сибирского федерального университета Михаил Константинов уволился по настоянию руководства вуза после того, как показал в средине марта 2017 года первокурсникам фильм «Он вам не Димон», критикующий премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, передает ВВС.

49-минутный фильм Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального появился на YouTube 2 марта 2017 года, с тех пор его посмотрели более 10 млн раз. В фильме утверждается, что активами близких к Медведеву бизнесменов и госслужащих, - яхтами, поместьями и виноградниками, - пользуется он сам.

Свое увольнение в разговоре с Русской службой Би-би-си Константинов связал именно с содержанием фильма.

«Я преподаю первому курсу историю мировой культуры. Занятия проходили в этот семестр всю зиму: к рамам в аудиториях был прибит рейками деревянными полиэтилен, чтобы не было так холодно. Так или иначе наш взгляд со студентами падал на эти рамы убогие. И возникал вопрос: ведущий вуз Сибири, почему нет денег на нормальные окна? Мы часто со студентами это обсуждали, и когда появился фильм Навального, я понял, что вот он и есть ответ на вопрос, где деньги. Навальный хорошо показал, где деньги», - рассказал Константинов.

Преподаватель красноярского вуза не считает, что занимался с кафедры политической агитацией.

«Этот показ не был таким, что шел фильм, а студенты послушно кивали головами, - продолжает Константинов. - Во-первых, я сам отношусь к Навальному с симпатией, но не отношусь к его горячим сторонникам. Я рассказал немного о Навальном. В аудитории сидело 40 с небольшим человек, человек 5-10 знали о Навальном, остальные - нет. После фильма у нас было обсуждение. То, что деньги разворовываются, всех возмущает. А от Навального не все были в восторге, многие посчитали, что есть более достойные кандидатуры в оппозиции. Не было такого, что целое занятие было посвящено агитации в пользу Навального. Речь шла именно о коррупции в государстве».

Преподаватель признает, что, сменив тему лекции, он совершил проступок. Согласно учебному плану студенты в этот день должны были изучать средневековую культуру. Поэтому 21 марта после разговора с ректором-президентом Торгово-экономического института СФУ Юрием Алекснадровым и заведующим кафедрой гуманитарных наук Валерием Федорченко он согласился подписать заявление об увольнении по собственному желанию.

Как именно руководство вуза узнало о смене темы лекции, Константинов не знает: «Скорее всего, кто-то из ребят рассказал дома об этом занятии, а среди их друзей, знакомых или родственников оказались активисты «Единой России».

Константинов также рассказал, что в общении со студентами уже высказывал «определенные настроения», и это становилось причиной разбирательств на кафедре. «Я понимаю, если бы я рассказал студентам о звездах, о животных, любой другой не отосящейся к истории искусства теме, никто бы меня не уволил. Причина в том, что тема была политической», - добавил он.

Константинов преподает в Сибирском федеральном университете с 1990 года, его научные публикации последних лет посвящены истории Второй мировой войны, народному образованию на рубеже XIX-XX веков, Красноярскому металлургическому заводу и особенностям исторической культурологии.

Би-би-си не удалось выяснить причины увольнения ни в пресс-службе СФУ, ни на кафедре, где работал Константинов. Красноярскому изданию «Проспект мира», первому написавшему об инциденте, в пресс-службе вуза сообщили, что увольнение не связано с показом фильма.

«Найти данный фильм в интернете не составляет для студентов труда - он находится в открытом доступе. Даже если допустить, что администрация [СФУ] захотела бы «утаить» его от студентов, то сделать это невозможно, а, значит, и увольнение в этом случае бессмысленно», - ответили изданию в пресс-службе.

«Человек работал и его увольняют. За что? Да за то, что Медведев брал взятки и воровал. То есть ответственность за коррупцию несут не коррупционеры, а преподаватель Константинов из Красноярска», - прокомментировал ситуацию Навальный в своем блоге.

Политик предложил уволенному преподавателю выйти на связь, чтобы помочь судиться против руководства вуза, однако сам Константинов утверждает, что «не планирует становиться публичной фигурой».

«С Навальным я пока не имел никаких контактов», - прокомментировал предложение сам Константинов.