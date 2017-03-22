Белорусов креативно приглашают на День Воли.

Появились новые примеры народного творчества, посвященные акциям 25 и 26 марта.

Ранее Сharter97.org сообщал, что в Минске и других городах Беларуси появляются наклейки, листовки и плакаты ко Дню Воли. Cайт Белорусского Национального Конгресса призывает распечатывать и всячески распространять информацию.

Демонстрация в День Воли начнется в 14:00 у Академии Наук, пройдет по центру Минска и завершится на площади Независимости.