Прыходзь!7
- 22.03.2017, 20:34
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Белорусов креативно приглашают на День Воли.
Появились новые примеры народного творчества, посвященные акциям 25 и 26 марта.
Ранее Сharter97.org сообщал, что в Минске и других городах Беларуси появляются наклейки, листовки и плакаты ко Дню Воли. Cайт Белорусского Национального Конгресса призывает распечатывать и всячески распространять информацию.
Демонстрация в День Воли начнется в 14:00 у Академии Наук, пройдет по центру Минска и завершится на площади Независимости.