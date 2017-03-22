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Игорь Криушенко: Чемпионат Беларуси становится мощнее

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  • 22.03.2017, 21:10
Игорь Криушенко

Главный тренер сборной Беларуси поделился ожиданиями от грядущего первенства.

– Впервые за три года команда не сыграет в еврокубках. В этом, однако, можно при желании найти и позитив. Ведь так?

– Мы не вышли в полуфинал Кубка — так разгрузился весенний отрезок сезона. Но все-таки ребята понимают, что это был хороший шанс, который мы упустили. И теперь летом команде будет в жизни чего-то не хватать. Но вернуть уже ничего невозможно. После вылета из Кубка мы в долгу перед нашими болельщиками. Осознаем, что их разочаровали. Постараемся выступлением в чемпионате вернуть им хорошее настроение. И спасибо им за поддержку в каждой игре.

– К слову, какой вам видится специфика грядущего чемпионата?

– У нас появляются такие команды, как Брест, которые априори говорят о желании завоевать медали, Кубок. Это хорошо: чем больше сильных клубов, тем и наш чемпионат мощнее, и борьба за высокие места серьезнее.

А еще и средний уровень команд поднялся. И количество их, способных пусть даже в отдельных матчах навязать борьбу лидерам, увеличилось. Вижу, что в каждой встрече предстоит довольно упорная игра, а проходных поединков не будет, – цитирует Криушенко «Прессбол».


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